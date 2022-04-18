【郊遊意外】網傳疑金山郊野公園影片　馬騮撲向幼童搶食物致兒童跌倒

時值復活節假期，疫下不少市民都選擇到郊野公園遠足放鬆心情，與自然同樂。惟近日網上流傳一段片段，疑有幼童手持食物在金山郊野公園郊遊期間，突被一隻猴子搶走食物並推倒，幼童同行家長隨即追上猴子，展開一場「人猴大戰」。

片段所示，事發地點應為俗稱「馬騮山」的金山郊野公園，惟未知拍攝時間及日子。片段開始，拍攝者高呼「你啲糖有用呀」，並指向一隻站在欄杆上的幼猴，該幼猴疑正食用一顆有黃色糖紙包裝的糖果，旁觀眾人頗覺有趣，紛紛哈哈大笑。其後該隻幼猴跳下欄杆，走向一名疑正手持糖果的幼童，旁邊的同行成人亦未有阻止，任由幼猴從幼童手上取得糖果。

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不料，一隻體型與幼童相約的猴子竟尾隨該隻幼猴身後，在目睹幼猴再取得糖果後，該隻大猴突然乘其他成人不備突襲，一把奪走幼童手上的食物。幼童被該隻猴子大力扯跌在地，大驚尖叫哭喊，其同行家長立即抱起安撫。而另一名男性家長則大聲喝罵並驅趕猴子。惟該猴子身手敏捷，一人一猴相隔一樹之距僵持不下，男子追截不果，猴子最後逃去無蹤。

漁護署提醒市民切勿餵飼野生動物。署方指，野生動物如過度倚賴人類餵食，會導致其失去覓食及懼怕人類的本能，甚或搶奪人們手中的食物或膠袋。而餵食會令牠們數目過剩，令生態失去平衡，亦會對鄰近地區居民造成滋擾。

《野生動物保護條例》（第170章）已載列相關法律條文及所需權力以禁止在指明地方餵飼野生動物。現時金山、獅子山及城門郊野公園、大帽山郊野公園的部分地區、大埔滘自然護理區、鄰近大埔道之郝德傑道地區，以及大埔道琵琶山段，已根據《野生動物保護條例》被指明為禁止餵飼野生動物的地點（禁餵地點）。漁護署人員會定期巡邏禁餵地點，如發現有人違例餵飼野生動物及有足夠證據，便會提出檢控。現時條例訂明的最高罰則是第三級罰款（10,000元）。

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記者：黃穎津