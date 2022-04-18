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【晚巿堂食】8度海逸自助晚餐4·21起即享優惠　網上預訂可享8折【內附連結】

休閒消費 14:31 2022/04/18

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8度海逸酒店推出全新的「環球聚會自助晚餐」，集齊多款海鮮及環球美食。（酒店提供）

8度海逸酒店於4月21日至6月30日推出全新的「環球聚會自助晚餐」（成人568元起、小童408元起，另加一），提供多款環球海鮮美食。食客於酒店eShop預訂周一至周五自助晚餐，即可享8折優惠；而預訂周六、日或公眾假期自助晚餐亦可享85折優惠。每日首100名經酒店eShop預訂之客人，更即可額外享有9折優惠。

自助餐美食相當豐富，包括有每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開生蠔，以及鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺。刺身區亦會提供即點即切的刺身，包括三文魚、八爪魚、鯛魚、甜蝦及三文魚。

在開始品嘗熱葷前，食客可選擇多款冷盤和沙律，包括有麻辣雞腎配蒜香拍青瓜、特色醉雞翼、泰式魔芋絲魷魚沙律、泡椒鳳爪、風味海鮮沙律、意大利香草意粉沙律伴水牛芝士等。

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現場即製的菜式也相當豐富，包括香辣惹味的迷你麻辣牛肉鍋、香嫩惹味的煎鵝肝伴黑松露汁，以及每日鮮製的蟲草花燉老雞湯。

其他熱葷還有德國烤腸配酸椰菜、燒羊髀、辣子雞、日式番茄醬燒牛肋骨、上湯粉絲浸大蜆 / 海螺及意式香草炒青口等，超過15款熱葷選擇。

甜品的款式眾多，包括養顔美味的燕窩蛋白梳乎厘、酒店招牌甜品芒果拿破崙，以及採用新鮮芒果製成的芒果慕絲餅等，甜品迷一定滿足。

8度海逸酒店  
地址：土瓜灣九龍城道199號地下8度餐廳
電話：2126 1960   

記者：招美寶

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