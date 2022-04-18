【多系統發炎綜合症】兒科醫生料兒童染疫後現發炎綜合症個案增　籲盡快打針「不要再等」

▲ 香港兒科醫學會會長葉柏強。（資料圖片）

今波疫情波及不少兒童，醫管局昨公布共收到15宗多系統發炎綜合症報告，部分病童嚴重須住深切治療部。香港兒科醫學會會長葉柏強今早（18日）接受電台訪問時指，本港在近兩三星期，已錄得15宗感染過新冠病毒的兒童出現多系統發炎綜合症，他們絶大部分均未打齊疫苗，很多個案都需入住深切治療部，或要使用強心藥。

他又說，這種炎症多數是在兒童感染後三至四個星期後發生，料有關個案會增加，甚至會令兒童會有死亡風險。

如果明知有疫苗可以保護小朋友不受這個風險，可以為甚麼仍要受這個風險呢？

他又引述美國的數據指，在7000多名兒童因感染新冠肺炎後，出現多系統發炎綜合症，當中有約60多人已死亡，而綜合症導致不同器官發炎，其出現長遠後遺症的風險亦很高；另引述各地研究亦證實，打齊針後，可以減9成出現多系統發炎綜合症風險，希望家長盡快安排子女打針：

希望家長不要再等及有錯誤的觀念以為疫苗是少少擔心，現時可以接種的疫苗都是高度安全及有效。

全港小學最快明天恢復半日面授課，葉柏強表示，Omicron病毒傳染性高，復課後學童在同一班房，透過空氣而互相傳染的機會非常高。他說，雖然3至11歲首劑疫苗接種率有6成，惟3至4歲的接種率卻不足5成，呼籲家長盡快讓子女接種新冠疫苗，否則是把兒童放在很高風險之中。

被問到當局要求學生上課前先做快速檢測是否可減少校內爆發的風險，他認為有一定的幫助，而香港兒科醫學會與當局建議，冀可為老師作定期檢測。

他認為當學校大部分班級的學童已接種疫苗，絕對鼓勵學校可以恢復正常活動及全日面授課，而現時已有9成中學生已打針，故先讓中學率先恢復全日面授課是合理安排，而當小學及幼稚園的打針率可達9成，亦可以有類似安排：

就算不是全部小學及幼稚園同步恢復全日面授，當局亦可安排個別學校先恢復全日面授。

他又說，學會與當局合作，協助到學校為學童打針，亦有兒科及家庭科醫生協助，希望學校多鼓勵家長讓子女接種，亦可以安排放學後在校內為學童接種。他強調學童接種疫苗的副作用輕微，而學童接種後的抗體及免疫反應較成人更好。

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記者：郭詩詩