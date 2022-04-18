【美食速報】滿天星櫻の春櫻花主題美食　粉紅咖哩蛋包飯＋粉紅櫻花梳乎厘班戟

▲ 滿天星推出櫻花主題美食。（圖片由滿天星提供）

4月正是賞櫻季節，來自日本的蛋包飯專門店滿天星藉此推出櫻の春櫻花主題美食，由即日起至5月31日期間限定推出一系列少女心的櫻の春櫻花主題美食，將黃色咖哩變成粉紅咖哩，並供應6款不同美食及甜品！

滿天星會於以日本直送的鹽漬櫻花作點綴於6款不同的美食及甜品，當中包括打卡名物粉紅咖哩蛋包飯、粉紅卡邦尼、櫻花梳乎厘班戟（14:30後供應）、櫻花芭菲之外，還有兩款特飲包括浪漫回憶及櫻花樹下，大家可體驗櫻花入饌的美食。

最新影片︰

粉紅咖哩蛋包飯

粉紅咖哩蛋包飯選用椰奶、紅菜頭及忌廉汁、白咖哩、紅咖哩等製成非一般的粉紅咖哩汁，略帶微辣。飯底選用日本米與蔬菜放入秘製雞湯汁中先煮後烤焗，混入咖喱粉和提子乾炒至顏色均勻。橙黃的滑蛋用上日本蘭王蛋及日本忌廉炒至軟滑，面層加入日本直送的鹽漬櫻花作點綴。

價錢：$128（限量供應）

粉紅卡邦尼

粉紅卡邦尼以自家製的天使麵呈淡淡的粉紅色，口感幼滑彈牙，配上煙肉、蜆肉、面層加配的溫泉蛋同樣選用日本蘭王蛋，同樣加上日本直送的鹽漬櫻花作點綴。

價錢：$148（限量供應）

櫻花梳乎厘班戟

滿天星指櫻花梳乎厘班戟用上香川縣小豆島橄欖蛋、日本麵粉及日本牛奶製成的班㦸漿，為配合櫻花主題，原本呈蛋黃色的班戟頓變成帶有櫻花色，配以櫻花白豆蓉製成的忌廉，為增添口感，更增添櫻花脆脆在其中。另配上紅豆蓉及日本直送的鹽漬櫻花製加入啫喱當中。

價錢：$138（限量供應）

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

櫻花芭菲

櫻花芭菲配料豐富，面層呈粉紅色的忌廉以櫻花白豆蓉鮮打而成，另外配上紅豆蓉、白玉、櫻花白豆蓉還配上薄荷葉，中間則加上日本直送的鹽漬櫻花啫喱增添層次感，打卡一流。

價錢：$108

櫻花樹下及浪漫回憶飲品

櫻花樹下飲品選用了櫻花糖水、士多啤梨奶調製而成的特飲，面層添上粉紅色的櫻花粉，並以朱古力漿畫出櫻花樹，將賞櫻的場面以特飲形式呈現在眼前。而浪漫回憶則以櫻花糖水、梳打水配上糖漬櫻花，味道清甜爽口。

グリル滿天星（香港店）

地址：尖沙咀海港城海運大廈3樓OT301-301A號舖

營業時間：星期一至星期日 11:00-22:00

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣