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【小學復課】小學明天起復課　楊潤雄：須逐步理順作息時間

社會 11:43 2022/04/18

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小學明天起分階段復課。（楊潤雄社交平台圖片)

全港小學將由明日（4月19日）起有序分階段恢復面授課堂，教育局局長楊潤雄在社交平台指出，在加強防疫措施之下，同學能夠重返校園，恢復以往的學習和社交生活固然值得高興，但重新適應也是一種挑戰，這是預期之內，需要逐步處理。

他表示感謝各學校同工和家長，連日來已為同學重返校園做了很多準備工夫；希望同學們明白，所有人都在默默支持你們。所以大家不用緊張，也不要給自己太大壓力，只要逐步理順作息時間，適當地調整生活節奏和規律，一定可以重拾和享受重回校園的樂趣。

文中又再度提醒學生，萬一遇到一些問題，一定要與信任的人分享感受，例如家長、老師、社工、輔導人員和同學等。「辦法總比困難多」，一定有解決問題的辦法。

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記者：伍瑋瑋
 

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