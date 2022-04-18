【潮物速報】adidas聯乘三大品牌推新鞋款　Yeezy x NBA 球星無脊椎軟體球鞋最受注目

今年adidas可謂非常進取，除了年初大鑼大鼓與時裝名牌GUCCI搞聯乘，不過實物要等到秋冬季才見真身，更密鑼緊鼓與GUCCI同門的Balenciaga、YEEZY（Kanye West）和Pharrel Williams泡製新鞋王來，趁漸漸復蘇的球鞋市道備戰。始終對手的NIKE，今年已有LOUIS VUITTON聯乘的“Air Force 1" 、SACAI的Cortez與Travis Scott步步進逼呢！

▲ Derrick Rose親身示範LV綠色長褲襯這對環保YZY。（圖片：IG@drose.reborn）

▲ 這對YZY 無需鞋帶直接穿上便可。（圖片：IG@drose.reborn）

1／YZY D Rose

先介紹近期高話題性的 YZY D Rose，是Yeezy 與NBA 球星 Derrick Rose合作設計的新球鞋，其款式打破固有球鞋設計模形，如同深海的無脊椎軟體生物，據知這款球鞋將會加入了海藻等再生物料制作而成，是可持續發展的環保概念一體成型的球鞋。日前Derrick Rose親身真人示範上腳的觀感如何，大家又覺得如何？

▲ 至今仍然話題未停過的 adidas Originals 和 Balenciaga 的Triple-S球鞋，不知推出市場後，炒價會如何！ （圖片：IG@sneakerbardetroit）

2／adidas x Balenciaga Triple-S

由一直只聞樓梯響（曾一度懷疑是仿製品）到不斷有相關周邊鞋款鞋盒的樣貌，即使直到現在兩大品牌官方仍未證實是否真有其鞋，但觀乎這adidas x Balenciaga Triple-S 球鞋將會強勢登場。Triple-S是由Balenciaga創意總監 Demna Gvasalia掀起的dad shoes 的紅爆鞋款，配以adidas SUPERSTAR黑白元祖配色，到時一出定必再掀起炒風！

▲ 有指2這對 HU NMD S1 RYAT 將於今個月內推出。（圖片：IG@yeezymafia）

3／HU NMD S1 RYAT

雖然Pharrell Williams為adidas 主理的HU NMD系列有放緩迹象，不過作為潮童巨頭之一，今年與adidas推出全新 HU NMD S1 RYAT 全新白色高筒款色。帶點NIKE 的Huarache款式，不過鞋身物料運用更多，如尼龍、真皮、半透明膠狀和suede，而加厚的白色NMD技術的鞋底，相信能為「增高鞋」市場帶來另一新衝擊！

記者：黃鑑江