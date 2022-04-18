【快速檢測】小學明日起復課須每日快測　兒科團體指口含式快測或致創傷【附快測貼士】

▲ 兒科團體發聲明提醒家長多個為小朋友做快測的貼士。

中小學及幼稚園將於4月19日（星期二）起分階段復課，所有教職員和學生每天均須進行快速抗原測試，結果為陰性才可回校。香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會等發5個學會發聲明，提醒家長不同年齡小朋友，拭子棒進入鼻孔的深度亦有不同，而口含式快速測試方法亦暫仍未獲當局認可。

▲ 兒科團體提醒家長不同年齡小朋友，拭子棒進入鼻孔的深度亦有不同。（iStock圖片）

1. 家長為幫小朋友做快速測試前有何要準備？

家長及照顧者需要在採樣前多加講解，可以用玩具公仔作模擬鼻腔採樣步驟，讓小朋友知道拭子棒插入的深度有限，亦明白採樣時「鼻哥」只會有輕微痕癢的感覺，而家長應即時讚賞小朋友合作的表現。

2. 快速測試的棉花棒應「篤到幾入」？

一般的撩鼻腔拭子採樣，鼻腔拭子棒進入鼻腔的深度都不用太深，而不同年齡小朋友，拭子棒進入鼻孔的深度亦有不同：

小朋友年齢 拭子棒進入鼻孔深度 2至6歲 1.5至2厘米 6歲至12歲 2厘米 12歲至成年人 2至3厘米

採樣前先輕輕擤鼻子，然後用「鉛筆握把」(pencil grip) 姿勢將鼻腔拭子棒放入小朋友鼻孔，並將拭子棒靠著鼻壁、在鼻腔內打轉，跟著取出鼻腔拭子棒，放入小朋友另一個鼻孔，重覆以上步驟。完成後將鼻腔拭子棒與測試溶劑正確地混合，再將準確滴數的混合測試溶液滴入樣品孔，在指定時間內讀取結果。

3. 最合適做快測的時間及注意事項？

家長及照顧者應在早上以鼻腔拭子採樣，而採樣前應避免洗鼻、飲水、進食、刷牙、漱口，因為其會減低鼻壁黏膜上病毒的數量，從而減低測試的靈敏度。

4. 做鼻腔拭子採樣快速測試令小朋友流鼻血是否不應繼續？

如果發現採樣後有流鼻血的情況，家長及照顧者應幫小朋友按着鼻翼兩邊，指導小朋友身體稍向前，暫時用口作呼吸，流鼻血的情況絕大部分會在5至10分鐘內停止。如果流鼻血情況不嚴重，一般情況下作短暫休息已經可以。再做鼻腔拭子時不應過分用力，以免再擦傷鼻壁黏膜。

5. 可否使用口含式測試捧為小朋友做快速測試？

口含式快速測試方法暫時仍未獲衞生處衞生防護中心認可，加上小朋友含住測試棒作太大動作亦會容易導致口腔創傷，故暫時未建議用這個方法為小朋友做新冠病毒快速測試。

6. 如快測結果陽呈性該如何處理？

一旦結果呈陽性要到衞生署呈報，需要24小時內向「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果，盡早提供治療和避免在校園傳播。家長可參照衞生署衞生防護中心「恢復面授課堂的健康 貼士 」。

家長及照顧者要小心留意小朋友的情況，參考香港兒科醫學會、香港 兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會訂下的指引對病童進行監測。

聲明又提到，兒童免疫系統未成熟，感染新冠病毒或會引起嚴重併發症，呼籲家長盡快讓兒童接種新冠疫苗。

資料來源：香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒童醫院模擬培訓中心、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會

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記者：郭詩詩