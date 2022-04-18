  • 23°C
香港時間 : 2022418日 (週一) 13:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【文藝中年】楊千嬅上央視節目唱白居易作品　表示人生受古代文學影響：要堅持心中春光

娛樂 12:42 2022/04/18

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

上央視節目獻唱白居易作品，楊千嬅認受其影響：「要堅持心中春光。」

歌手楊千嬅近年舉家移居內地，專注在中國發展事業的她似乎深受內地觀眾喜愛，近日在央視節目《經典詠流傳》中亮相，獻唱詩人白居易的作品《大林寺桃花》。楊千嬅提到自己中學時期曾修讀中國文學，更指白居易的作品深深影響著她對生活和演藝工作的心態與想法。

央視節目《經典詠流傳》每集邀請歌手演唱古代詩人詞人的作品，近日楊千嬅獲邀上節目，演唱唐代詩人白居易的《大林寺桃花》。身穿墨綠鬆身裝獻唱的楊千嬅難掩圓潤身形，演唱時七情上面，被主持人大讚她的歌藝。

最新影片推介：Edan呂爵安專訪

千嬅談中國文學

千嬅被讚後突然變得感性，指自己與當時的文學家有共鳴的感覺：「當時的文學家，他們背後也有故事，可能他當時的那個背景，也是有低落的時候，但是他會用對生活的感受做一個作品，其實到現在我們的生活中，雖然出生背景不一樣，但是共情點還是很多，那是古今共情的一個非常好的的連接吧。」

談到選唱這首作品，楊千嬅自爆中學時期原來曾經修讀中國文學：「不曉得為什麼當時有那個勇氣去修讀中國文學，因為你要有非常驚人的記憶力才可以，但是你懂它們意思的時候，就明白白居易其實是一個非常感性的人。可能現在我過了不同的人生階段，再翻看他的作品，會更明白當時他的心情。」

她續稱：「《大林寺桃花》其實就是講關於他失落時候的一種正面心態，所以在作品當中我會引發到我自己在演藝生活上面，或者是工作路上的一些支撐點是甚麼，我的大林寺桃花寺在哪裡、怎麼找回來。」

    點擊圖片放大
    +22
    +21

尋找桃花園

千嬅更表示本來為唱這首歌，還想去看桃花園所在地，但到網上去查發現原址的桃花園已不見了。主持人補充指位於廬山的桃花園在1961年被當地修建成水庫，而大林寺和桃花園已經被封存在水底。

曾修文學的楊千嬅由「文藝青年」化身「文藝中年」，並發表一番見解：「覺得這個是一輩子的學問，人間就是現實生活中的我們可以感受到的真實的感受，『山寺』其實是自己心裡面最理想的一個地方，但可能在迷茫或是在低迷的時候，你會跟它走散，所以白居易裡面說的一道春光，就是心裡面的一道光。」

（instagram圖片）

千嬅續謂：「你要怎麼堅持把它找出來，慢慢走去接近自己心裡面的大林寺。人生不是在人間當中你可以爬到多高、去到一個甚麼程度的高峰，才是成功。」

她再抒發人生感受稱：「所以人出生不是要去追求成功，而是我們要學懂怎麼去在每個階段活一個很好的自己出來，所以我覺得我們還是要堅持，我們心中還是有春光，才可以在工作路上威者是生活上面有熱忱。我想信每個人心裡面都有一個《大林寺桃花》，所以我還是覺得那個就是我們生存的樂趣吧。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【做家務的男人】楊千嬅潔癖狂主婦狂抹廚房　被考家務常識被問到O嘴
13:02 2021/06/11
【做家務的男人】楊千嬅潔癖狂主婦狂抹廚房　被考家務常識被問到O嘴
【做家務的男人】丁子高父親講對楊千嬅第一印象　老爺直言：從小就看你拍戲
12:05 2021/07/12
【做家務的男人】丁子高父親講對楊千嬅第一印象　老爺直言：從小就看你拍戲
【導演請指教】影后竟被指演技生硬　王晶直指：會選擇年紀較大的配楊千嬅
12:18 2021/11/15
【導演請指教】影后竟被指演技生硬　王晶直指：會選擇年紀較大的配楊千嬅
【樂壇天后】楊千嬅夫婦被指已移居上海　兒子入讀頂級學府每年學費34萬
18:00 2021/12/07
【樂壇天后】楊千嬅夫婦被指已移居上海　兒子入讀頂級學府每年學費34萬
【樂壇天后】楊千嬅為暫居上海解釋原因　稱囝囝掛念家人：完成工作後會返來
11:19 2021/12/08
【樂壇天后】楊千嬅為暫居上海解釋原因　稱囝囝掛念家人：完成工作後會返來

你可能感興趣

【做家務的男人】楊千嬅潔癖狂主婦狂抹廚房　被考家務常識被問到O嘴
13:02 2021/06/11
【做家務的男人】楊千嬅潔癖狂主婦狂抹廚房　被考家務常識被問到O嘴
【做家務的男人】丁子高父親講對楊千嬅第一印象　老爺直言：從小就看你拍戲
12:05 2021/07/12
【做家務的男人】丁子高父親講對楊千嬅第一印象　老爺直言：從小就看你拍戲
【導演請指教】影后竟被指演技生硬　王晶直指：會選擇年紀較大的配楊千嬅
12:18 2021/11/15
【導演請指教】影后竟被指演技生硬　王晶直指：會選擇年紀較大的配楊千嬅
楊千嬅 娛樂人物職業 歌手 演員 綜藝節目 娛樂行業

最高瀏覽

【生命鬥士】林淑敏為抗癌打化療針4度休克　康復受後遺症困擾誓活精彩人生
16:09 2022/04/17
【生命鬥士】林淑敏為抗癌打化療針4度休克　康復受後遺症困擾誓活精彩人生
【復活節】西貢橋咀洲復活節長假現人海　遊客紮營岸邊人頭湧湧
12:07 2022/04/17
【復活節】西貢橋咀洲復活節長假現人海　遊客紮營岸邊人頭湧湧
【減肥大作戰】收工愛暴食體重達人生巔峰　女生靠168斷食及運動減77磅不復胖
09:46 2022/04/17
【減肥大作戰】收工愛暴食體重達人生巔峰　女生靠168斷食及運動減77磅不復胖