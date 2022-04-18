【文藝中年】楊千嬅上央視節目唱白居易作品　表示人生受古代文學影響：要堅持心中春光

▲ 上央視節目獻唱白居易作品，楊千嬅認受其影響：「要堅持心中春光。」

歌手楊千嬅近年舉家移居內地，專注在中國發展事業的她似乎深受內地觀眾喜愛，近日在央視節目《經典詠流傳》中亮相，獻唱詩人白居易的作品《大林寺桃花》。楊千嬅提到自己中學時期曾修讀中國文學，更指白居易的作品深深影響著她對生活和演藝工作的心態與想法。

央視節目《經典詠流傳》每集邀請歌手演唱古代詩人詞人的作品，近日楊千嬅獲邀上節目，演唱唐代詩人白居易的《大林寺桃花》。身穿墨綠鬆身裝獻唱的楊千嬅難掩圓潤身形，演唱時七情上面，被主持人大讚她的歌藝。

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千嬅談中國文學

千嬅被讚後突然變得感性，指自己與當時的文學家有共鳴的感覺：「當時的文學家，他們背後也有故事，可能他當時的那個背景，也是有低落的時候，但是他會用對生活的感受做一個作品，其實到現在我們的生活中，雖然出生背景不一樣，但是共情點還是很多，那是古今共情的一個非常好的的連接吧。」

談到選唱這首作品，楊千嬅自爆中學時期原來曾經修讀中國文學：「不曉得為什麼當時有那個勇氣去修讀中國文學，因為你要有非常驚人的記憶力才可以，但是你懂它們意思的時候，就明白白居易其實是一個非常感性的人。可能現在我過了不同的人生階段，再翻看他的作品，會更明白當時他的心情。」

她續稱：「《大林寺桃花》其實就是講關於他失落時候的一種正面心態，所以在作品當中我會引發到我自己在演藝生活上面，或者是工作路上的一些支撐點是甚麼，我的大林寺桃花寺在哪裡、怎麼找回來。」

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尋找桃花園

千嬅更表示本來為唱這首歌，還想去看桃花園所在地，但到網上去查發現原址的桃花園已不見了。主持人補充指位於廬山的桃花園在1961年被當地修建成水庫，而大林寺和桃花園已經被封存在水底。

曾修文學的楊千嬅由「文藝青年」化身「文藝中年」，並發表一番見解：「覺得這個是一輩子的學問，人間就是現實生活中的我們可以感受到的真實的感受，『山寺』其實是自己心裡面最理想的一個地方，但可能在迷茫或是在低迷的時候，你會跟它走散，所以白居易裡面說的一道春光，就是心裡面的一道光。」

▲ （instagram圖片）

千嬅續謂：「你要怎麼堅持把它找出來，慢慢走去接近自己心裡面的大林寺。人生不是在人間當中你可以爬到多高、去到一個甚麼程度的高峰，才是成功。」

她再抒發人生感受稱：「所以人出生不是要去追求成功，而是我們要學懂怎麼去在每個階段活一個很好的自己出來，所以我覺得我們還是要堅持，我們心中還是有春光，才可以在工作路上威者是生活上面有熱忱。我想信每個人心裡面都有一個《大林寺桃花》，所以我還是覺得那個就是我們生存的樂趣吧。」

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