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【寵物好去處】康文署增逾60個寵物公園　包括維多利亞公園及海防道兒童遊樂場等

社會 11:31 2022/04/18

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（資料圖片）

康文署今日（18日）宣布，由本月21日起在全港各區增設超過60個「寵物共享公園」，總數增加至超過100個，攜同寵物入內的市民和其他使用者可在共融環境下享用公園設施。

由本周四起，在全港各區超過60個康樂場地增設「寵物共享公園」，其中超過20個場地位於海濱長廊或附近的公園，為海濱帶來多元化用途。「寵物共享公園」總數亦將超過100個，以回應市民對開放更多現有公園讓他們與其寵物共享公園設施的需求，

署方指，市民在使用「寵物共享公園」時，需遵守康文署訂立的守則，包括需以帶或繩子牽引其寵物，並加以妥善管束，以免寵物滋擾他人，並需清理寵物的排泄物，保持場地清潔衞生。

有關寵物共享公園場地名單按此

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責任編輯：余思嵐

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