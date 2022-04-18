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【MIRROR成員】傳陳漢娜「介入」呂爵安變配角　Edan教主合體拍劇有變數

娛樂 12:01 2022/04/18

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有報道指陳漢娜加入劇組，令呂爵安慘變配角。

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）與「兒登」呂爵安（Edan）去年合作港版《大叔的愛》叫好叫座，日前更有傳Anson Lo與Edan將再「合體」，夥拍《大叔的愛》原班人馬演出ViuTV新劇《百萬同居計劃》。

而且此劇除有黃德斌、簡慕華、陳子豐、練美娟及徐㴓喬（Asha）等《大叔的愛》演員外，再加入柳應廷（Jer）、陳漢娜（Hanna）等，但劇集剛開拍在即爆出是非來！

【MIRROR成員】《大叔的愛》班底拍VTiuV新劇　Edan+Anson Lo+Jer合體演《百萬同居計劃》

最新影片推介：Edan專訪

田牧CP合體存變數

可是今日（4月18日）有報道指，陳漢娜是經Anson Lo推薦加入劇組，其後她更獲加重戲份，由此令Edan被刪減戲份淪為配角，因而「田牧CP」再合體出現變數，而Edan早前被問會否參演時，回答時也有所保留。

陳漢娜早在去年為Anson Lo的歌曲《不可愛教主》MV擔任女主角，當時二人有唯美共舞和埋身抱抱的場口，有網友近日於討論區發帖文，爆料指當時陳漢娜對「教主」早有好感，縱然女方已有混血兒男友Takuro Cheung，不過仍背著男友追求Anson Lo。

呂爵安跟盧瀚霆這對「田牧CP」或未能合體。

其後有人發現Takuro Cheung不再於社交平台放閃，故推測二人已分手。

另外，有網民曾發現陳漢娜跟Anson Lo戴上情侶首飾兼上載於限時動態，無意間「洩密」。

陳漢娜曾為盧瀚霆MV任女主角。

Edan戲份疑被刪

此外，報道中提及陳漢娜為博取更多曝光機會，主動要求Anson Lo幫忙推薦自己入劇組，以及加重戲份，變相令Edan的戲份被刪減，此舉引來Edan粉絲不滿，於網上圍剿陳漢娜。

而早前Anson Lo接受電台訪問時，被問到「田牧CP」會唔會再度合體時，他謂暫未確認新劇演員名單，開拍時就會知道。

另一方面，Edan日前為宣傳新歌接受電台訪問時，問及會否參演新劇，也回答說：「暫時都未知，係聽過有呢個Project，但係未知之數。」

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【IT狗】陳漢娜出道已受古天樂讚賞　文青女神Hanna演情慾戲挑戰演技

演《IT狗》人氣升

現年28歲的陳漢娜以模特兒身分出道，曾參與多個廣告拍攝，於電影處女作《殺破狼．貪狼》內飾演古天樂的女兒。

Hanna形象既文青又暗黑，沒有表情的時候有點像「厭世臉」，而早前她於劇集《IT狗》裡飾演女主角蒙玲，個性溫婉可人，甚受觀眾喜愛。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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