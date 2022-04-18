【教壞細路】6歲兒子玩iPad看到母親不雅片　名媛Kim Kardashian崩潰痛哭︰我很後悔

▲ Kim Kardashian即時搶走兒子的iPad。

小朋友坐不定，好多家長都會給小朋友「電子奶嘴」，不過網絡訊息良莠不齊，小朋友好容易就會接收到兒童不宜的資訊，美國名媛Kim Kardashian的6歲兒子日前在玩iPad時，意外看到媽媽早年與前男友的性愛影片，Kim其後致電前夫Kanye West時一度情緒崩潰，又聯絡律師商討事件。

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身家高達10億美元（約78億港元）的Kim Kardashian，除了享受貴婦生活外，感情生活同樣多姿多彩，近日她參加真人騷節目《The Kardahsians》，6歲兒子在玩iPad時就意外看到母親與前男友的不雅影片，不過6歲兒子還不太懂得影片的內容，單純覺得有趣，還興奮告訴媽媽，當Kim拿來看的時候，竟然發現自己是片中的主角，一度當場崩潰。

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致電前夫一度情緒崩潰

隨後在家人面前，Kim立刻打給律師，邊哭邊要求不管付出任何代價都要把這段影片處理掉，據外媒報道，她表示99％確定自己沒有和當時的男友拍過其他的性愛影片，唯一的那1％就是可能是在不知情的情況下被偷拍，坦言這個錯誤到現在一直是她心中最後悔的事。

Kim其後致電前夫Kanye West講述事件時，一度情緒崩潰痛哭。Kim其後在節目中解釋，兒子不小心點開了誘餌式廣告（clickbait），「如果我兒子年紀更大一點並有閱讀能力的話，我會感到非常尷尬」。

Kim為美國知名真人騷明星，早前與饒舌歌手Kanye West離婚，她與前男友Ray J的性愛影片曾於2007年流出，轟動一時。

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責任編輯：陳麗薇