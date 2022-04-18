【東張直擊】農莊偷步解封任玩碰碰車滑草BBQ　違防疫規例無王管負責人認「踩住界做」

▲ 農莊偷步開放娛樂設施。

第五波疫情有所緩和，但社交距離措施仍未放寬。無綫電視節目《東張西望》播出的最新一集，就指有營運遊樂設施的郊外農莊疑似偷步開放，園內則人頭湧湧，有大批市民玩水上單車、碰碰車、滑草，甚至有人聚集燒烤。節目又找來大律師，指出該些以農莊為名目的場所，因場內有遊樂設施，故屬於防疫措施下的表列處所，在關閉表列處所期間營業，或已違法，光顧的市民，也有機會被檢控。

由於第五波疫情，港府年初強制關閉多類娛樂場所。惟期間許多市郊的農莊正常開放給市民入內玩樂。不過，這些掛著農莊招牌營業的場所，實質有大量遊樂設施。入場的市民除了餵飼羊、兔等農場動物及體驗種植外，更使用場內的滑草場、水上單車、水上滾桶、釣蝦場、露營地及燒烤場等設施。

有農莊負責人則辯稱，場內有遊樂設施，但已提醒進入農莊的遊客，該些設施已經停止使用。節目拍攝到的畫面也可見，遊樂設施旁貼上告示，呼籲遊客請勿使用。惟這些設施並未被圍封，遊人仍絡繹不絕，如入無人之境。

負責人則表示，人手關係未能逐一提醒遊人遵守規定，只能不時到場提示遊客不要享用娛樂設施。節目攝製組再次到訪時，該農莊已暫停營業。另外，有經營燒烤場的農莊負責人表示，客人要超過2人一檯聚集飲食，農莊也難以阻止。

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攝製組走訪另一農莊時，有負責人就向「放蛇」的節目主持人指，遊樂設施可以開放營業。然而該說法並不正確。

此外，警方亦曾有到場查看部分開放娛樂設施的農莊，但就僅以警告了事。有負責人坦言：「我哋唔似大型農莊，可以話停業就停業，唯有踩住界做。」入農莊遊玩的市民則認為：「（農莊）開得應該無違法。」

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 碰碰車非常受歡迎。（《東張西望》截圖） ▲ 許多農莊都有電動車。（《東張西望》截圖） ▲ 一些場所名義上是農莊。（《東張西望》截圖） ▲ 遊人玩碰碰車。（《東張西望》截圖） ▲ 市民並未料到自己可能違法。（《東張西望》截圖） ▲ 農莊附近居民報料。（《東張西望》截圖） ▲ 水上單車。（《東張西望》截圖） ▲ 雖然貼有暫停開放告示，但娛樂設施沒有關閉。（《東張西望》截圖） ▲ 大律師陸偉雄指出，農莊和入場市民都已違法。（《東張西望》截圖）

節目請來執業大律師陸偉雄分析該情況，他指，農莊內有娛樂設施，而又任由遊人使用，農莊已屬禁止營運的表列處所。他又指，農莊如要繼續營業，可以主動關閉娛樂設施，而農莊予遊客享用娛樂設施已經觸犯防疫條例（599章），可以罰款5萬元及監禁6個月，而遊客亦有責任，可以罰款1萬元。

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責任編輯：王明芳