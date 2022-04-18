【曬傷急救】郊遊後曬傷皮膚紅腫4大急救法 皮膚科醫生教選邊個方法最有效

▲ 復活節假郊遊後曬傷皮膚紅腫，4大急救法 醫生教選邊個最有效？

復活節假陽光普照，有大批市民出遊，尤其多前往離島及行山。若沒做足防曬措施，遊玩後容易出現皮膚曬傷，紅腫及刺痛。皮膚科醫生陳厚毅解釋曬傷程度及主要因素，並教選最有效為皮膚降溫方法。

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常見曬傷程度及因素

輕度曬傷：皮膚表層偏紅，有紅腫情況。

中度曬傷：皮膚表面除了紅腫外，也會出現水泡、甩皮，因皮膚有損口故會感到痛楚。

另外，陳醫生指出，曬傷與暴曬時間長短無關，真正導致曬傷的原因通常為：

紫外光強度太高

該人士皮膚較白，故易曬傷

小朋友也易曬傷，因小朋友皮膚較幼嫩，且保護皮膚意識不足

為皮膚降溫最佳方法

1. 最佳選擇：保濕潤膚膏

保濕潤膚膏不含致敏成分，且成分較簡單，可選沒有香料者（玫瑰味、薰衣草味）。潤膚膏同時可滋潤皮膚，達保濕作用。

2. 蘆薈產品

蘆薈產品感覺天然有機，但實際補水效果與保濕潤膚膏無異，且因保濕潤膚膏科研技術一般較佳，相比下屬次選。

3. 冰敷

冰塊溫度約零度，可有降溫作用，但壞處是接觸皮膚面積少，另外皮膚如有傷口、甩皮狀況亦不宜使用冰敷。

4. 凡士林

凡士林致敏風險低，但由於它是一種封閉性物質，具鎖水成分，所以保濕程度相對較低，亦沒有吸水功能，故不能為皮膚補充水分，只能防止水分揮發。

陳醫生亦提醒，醫學上並不鼓勵所謂曬傷後皮膚甩皮有助變白的做法。因持續曬傷可致色斑沉澱，皮膚也因曬傷地方不同而致膚色不平均。

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責任編輯：羅嘉欣