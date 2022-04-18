【珍惜生命】觀塘病翁跳海輕生　清醒獲救送院

▲ 觀塘有老翁疑因病跳海輕生，老翁清醒被送往聯合醫院治理。（資料圖片）

觀塘有老翁疑因病跳海輕生。警方今早（18日）7時50分接獲船上乘客報案，指在觀塘渡輪碼頭對開約200米海面，有人形物體在上址漂浮。

警方接報到場並將該名68歲姓王老翁救起。老翁清醒被送往聯合醫院治理。警方於現場有檢獲遺書，相信他因為身體疾病而輕生。

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記者：黃穎津