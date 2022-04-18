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【珍惜生命】觀塘病翁跳海輕生　清醒獲救送院

社會 12:16 2022/04/18

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觀塘有老翁疑因病跳海輕生，老翁清醒被送往聯合醫院治理。（資料圖片）

觀塘有老翁疑因病跳海輕生。警方今早（18日）7時50分接獲船上乘客報案，指在觀塘渡輪碼頭對開約200米海面，有人形物體在上址漂浮。

警方接報到場並將該名68歲姓王老翁救起。老翁清醒被送往聯合醫院治理。警方於現場有檢獲遺書，相信他因為身體疾病而輕生。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃穎津

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