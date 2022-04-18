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【天氣預測】復課日多雲有驟雨　本周後期氣溫回升至最高29度

社會 12:36 2022/04/18

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本港地區下午及今晚天氣預測 大致多雲。（陳靜儀攝）

今日是復活節假期最後一日，全港小學將由明日起有序分階段恢復面授課堂。天文台今日（18日）表示，東北季候風繼續影響本港，一道廣闊雲帶覆蓋華南地區，所以預計今日較多雲，最氣溫約26度。展望明天多雲，本周中期帶驟雨，後期天色好轉有陽光。

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天文台預測本港地區下午及今晚天氣大致多雲，吹和緩東北風。展望未來兩三日大致多雲，有一兩陣驟雨。接近週末部分時間有陽光，日間炎熱。

根據9天天氣預報，周二及周三大致多雲，有一兩陣驟雨。周五及周六起部分時間有陽光。早晚有幾陣薄霧。周日至下周初日間炎熱，日間氣溫約30度。

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責任編輯：余思嵐

 

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