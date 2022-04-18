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【第五波疫情】調查指8成家長憂自己或家人染疫　港媽家中充滿消毒劑味現「健康焦慮」

社會 12:28 2022/04/18

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「抗疫路同行」熱線於上月運作，由專業社工接聽，費用全免。（香港路德會社會服務處提供圖片）

第五波疫情為全港家長與學童要面對前所未見的挑戰。香港路德會社會服務處一項調查發現，逾8成家長因擔心自己或家人染疫而感壓力，另有逾7成人的壓力來源則來自照顧放暑假的子女」。而服務處上月初推出「抗疫路同行」熱線支援服務亦收到不少求助，其中有確診主婦因擔心家人染疫，每日使用清潔劑清潔家中，令家中經常佈滿濃烈的清潔劑味道，恐出現「健康焦慮」。

熱線設家長及學童熱線支援服務時段，盼支援家長和學童在疫情期間面對的壓力。

香港路德會社會服務處於本月1日至10日期間訪問261名家長，以了解第五波疫情對他們的影響。結果顯示有逾9成家長表示面對第五波疫情有壓力，當中有8成人的壓力來自「擔心自己或家人染疫」，其次是「照顧放暑假的子女」（73.6%）、「感到抗疫疲累」（63.2%）、「擔心收入不穩或失業」（43.4%）及「頻撲搜羅抗疫用品」（33.9%）

另外，服務處於上月7日起推出「抗疫路同行」熱線支援服務，讓家長和學童可致電求助。熱線服務運作至今已接觸近500名家長及學童。「路德家長專線」點蟲蟲熱線」單位主管李詩敏表示，曾接獲一名染疫家庭主婦求助，指自從染疫後對家居衞生變得緊張，即使康復後每天也從早到晚不停使用清潔劑清潔家中每個角落。

由於主她婦擔心兒子染疫，故每天為其做快速檢測，惟兒子因其不停使用清潔劑而感到玩具「很臭」，寧願不玩玩具，甚至因做快速檢測而表示不喜歡媽媽。

個案最終在社工輔導後得到即時的情緒支援，其亦獲得建議例如調節家居清潔的時間及次數，善用更多時間陪兒子玩，重建親子關係。

李詩敏表示，康復者可能面對的新冠後遺症，亦有機會出現健康焦慮，即對染病甚至死亡而感到極度擔憂和害怕，儘管身體沒有出現任何徵狀的情況下，仍然強烈和過分地擔心自己會患病。

她提醒，疫情下家長應關注個人的精神健康，一旦察覺自己出現健康焦慮的徵狀，例如過度清潔和消毒、不斷上網搜尋疫情健康資訊等，宜把注意力放到其他喜歡做的事情上，亦可向親友分享焦慮感受，若情況持續建議儘快尋求專業人士幫助。

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記者：郭詩詩

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