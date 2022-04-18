【新冠疫苗】已打針及未曾打針康復者　接種新冠疫苗最新指引

▲ 政府更新接種新冠疫苗最新指引。（曾耀輝攝）

衞生署衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同專家顧問團於4月6日召開會議，就新冠康復者的疫苗接種安排作出最新建議，包括60歲或以上的康復人士需接種額外一劑疫苗、之前從沒接種疫苗的康復者可於康復1個月後接種等。

有關更新讓康復者由原本於康復3個月後接種，改為於康復1個月後接種首劑疫苗。而60歲或以上的康復人士，委員會亦建議他們在相隔3個月後接種額外一劑疫苗，包括已接種2劑疫苗的人士，他們亦可在康復後3個月再打一針。

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記者：黃穎津