  • 23°C
香港時間 : 2022418日 (週一) 13:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】已打針及未曾打針康復者　接種新冠疫苗最新指引

社會 12:45 2022/04/18

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

政府更新接種新冠疫苗最新指引。（曾耀輝攝）

衞生署衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同專家顧問團於4月6日召開會議，就新冠康復者的疫苗接種安排作出最新建議，包括60歲或以上的康復人士需接種額外一劑疫苗、之前從沒接種疫苗的康復者可於康復1個月後接種等。

有關更新讓康復者由原本於康復3個月後接種，改為於康復1個月後接種首劑疫苗。而60歲或以上的康復人士，委員會亦建議他們在相隔3個月後接種額外一劑疫苗，包括已接種2劑疫苗的人士，他們亦可在康復後3個月再打一針。

點擊即看詳細康復者接種安排：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【封區檢測】上水清河邨清潤樓1,735人受檢　發現1宗陽性及6宗不確定【不斷更新】
今日 12:50
【封區檢測】上水清河邨清潤樓1,735人受檢　發現1宗陽性及6宗不確定【不斷更新】
【新冠疫苗】內地3款Omicron滅活疫苗下月在港臨床研究　孔繁毅：或每年冬天要接種加強劑
今日 11:04
【新冠疫苗】內地3款Omicron滅活疫苗下月在港臨床研究　孔繁毅：或每年冬天要接種加強劑
【多系統發炎綜合症】兒科醫生料兒童染疫後現發炎綜合症個案增　籲盡快打針「不要再等」
今日 10:37
【多系統發炎綜合症】兒科醫生料兒童染疫後現發炎綜合症個案增　籲盡快打針「不要再等」
【第五波疫情】調查指8成家長憂自己或家人染疫　港媽家中充滿消毒劑味現「健康焦慮」
今日 12:28
【第五波疫情】調查指8成家長憂自己或家人染疫　港媽家中充滿消毒劑味現「健康焦慮」

你可能感興趣

【封區檢測】上水清河邨清潤樓1,735人受檢　發現1宗陽性及6宗不確定【不斷更新】
今日 12:50
【封區檢測】上水清河邨清潤樓1,735人受檢　發現1宗陽性及6宗不確定【不斷更新】
【新冠疫苗】內地3款Omicron滅活疫苗下月在港臨床研究　孔繁毅：或每年冬天要接種加強劑
今日 11:04
【新冠疫苗】內地3款Omicron滅活疫苗下月在港臨床研究　孔繁毅：或每年冬天要接種加強劑
【多系統發炎綜合症】兒科醫生料兒童染疫後現發炎綜合症個案增　籲盡快打針「不要再等」
今日 10:37
【多系統發炎綜合症】兒科醫生料兒童染疫後現發炎綜合症個案增　籲盡快打針「不要再等」
疫情 疫苗 衞生防護中心 衞生署 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【生命鬥士】林淑敏為抗癌打化療針4度休克　康復受後遺症困擾誓活精彩人生
16:09 2022/04/17
【生命鬥士】林淑敏為抗癌打化療針4度休克　康復受後遺症困擾誓活精彩人生
【復活節】西貢橋咀洲復活節長假現人海　遊客紮營岸邊人頭湧湧
12:07 2022/04/17
【復活節】西貢橋咀洲復活節長假現人海　遊客紮營岸邊人頭湧湧
【減肥大作戰】收工愛暴食體重達人生巔峰　女生靠168斷食及運動減77磅不復胖
09:46 2022/04/17
【減肥大作戰】收工愛暴食體重達人生巔峰　女生靠168斷食及運動減77磅不復胖