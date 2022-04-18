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【金宵大廈2】趙頌茹慘被前夫周永恆家暴　阿Yu母兼父職養活兩女：堅強走下去

娛樂 14:52 2022/04/18

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趙頌茹在《金宵大廈2》飾演單親媽媽，戲裡戲外經歷近似故事。

TVB劇集《金宵大廈2》熱播中，今晚播出的單元六《仿客》，由飾演單親媽媽的趙頌茹主演，為賺錢照顧兒子熊倬樂以Cosplay造型在網吧吸客，又化身私影模特兒讓龍友拍照。豈料兒子在金宵大廈遇上不速之客，單元海報中趙頌茹被鬼手搭膊頭夠晒不寒而慄，今晚將進行驚嚇劇情！

現年39歲的趙頌茹（阿Yu）戲內戲外同樣為單親媽媽，現實生活為獨力照顧女兒們一直拚搏事業。2003年與前夫周永恆拍攝劇集《青出於藍》撻著，2010年奉女成婚，誕下長女周信希，兩年後再誕下細女周愛希。兩人曾共度患難，阿Yu陪伴周永恆度過腦生瘤的低潮。

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經歷坎坷婚姻

可是，於2014年周永恆被爆出偷食婚外情，早知丈夫偷食的阿Yu一直努力維繫婚姻，可惜同年8月她報警指遭對方家暴，令婚姻破裂。周永恆在守行為期間，更到恆的娘家鬧事，並以短訊恐嚇殺死妻兒及自殺。事件糾纏3年多，因分居多時被法院宣判二人離婚，阿Yu獨力照顧兩女兒，曾勉勵自己要「堅強走下去，成為女兒們的榜樣」。

她曾在節目中重提離婚情況：「當日法庭寄了一份文件給我，當中提及『上述婚姻已破裂至無效』，那刻感覺是終於完結了，整個人鬆了口氣。」

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【失婚之痛】趙頌茹贊同離婚跟夫家斷絕關係　慶幸離開周永恒重覓新生

一度無法面對

在離婚前，阿Yu淡出演藝圈一段時間，惟離婚後只收過3月贍養費，為養活兩名女兒她曾在凍肉公司打工，間中接到活動邀請及拍劇工作，靠僅收入來源維生。

她對離婚感到失望一度封閉自己，曾在TOPick訪問中坦言接受不了自己要成為單親媽媽：「我很怕和別人提及自己離婚，自己單親媽媽，又曾經被家暴。」其後想通要別人接受過去，自己先要接受自己的過去。

經驗人生高低起伏，由年輕戀愛大過天的少女，蛻變成為成熟優雅的熟女，對快樂與不快樂有著個人見解：「沒有人是100%快樂的，然而人的本性往往將不快樂放大，或者是用盡方法把它們趕走，將尋找快樂的時間的用光；其實快樂比不快樂多，已經足夠了。」

「小鄭秀文」之稱

阿Yu於2002年。簽約紅音樂唱片出道，因貌似天后鄭秀文而被冠以「小鄭秀文」稱號，同年她推出處女大碟《Yu See!》。去年11月她亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》獻唱《大孩子》一曲，獲讚唱功比前進步外，作為兩女之母，獲讚依然充滿少女味。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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