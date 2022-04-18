【恢復面授】衞生防護中心提供復課健康貼士　子女出現8大徵狀須立即到急症室

▲ 全港小學將由明日（4月19日）起有序分階段恢復面授課堂。

全港小學將由明日（4月19日）起有序分階段恢復面授課堂，衞生署衞生防護中心向家長及學註提供復課貼士，提醒學童在每天上學前進行快速抗原測試，測試結果陰性才回校。而學童亦要每天留意自己的身體狀況，如如身體有任何不適，不應回校，應盡快向醫生求診。

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中心表示，確診新冠肺炎後出現的主要病徵包括：

發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛、發熱發冷、作悶、嘔吐、腹瀉、四肢乏力、頭痛

不過，小朋友一旦出現8個嚴重病徵，就應立即前往急症室：

持續發燒、呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變或模糊、抽筋跡象、持續不能飲食或嘔吐

中心提醒家長，如學童的測試結果呈陽性，不要回校並立即向學校報告，以及透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報，申報必須在測試當日或翌日進行。

此外，兒科團體亦為家長提供快速測試的貼士，提醒家長口含式快測或致創傷。即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩