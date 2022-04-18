【冷血奶奶】人妻懷孕6個月不幸流產　「天使奶奶」極速變臉：流產了她沒用

孕婦流產身心都會大受打擊，難以承受冷言冷語。台灣一名人妻在網上討論區分享流產前後的經歷，見證原本體貼的奶奶，對她懷孕前後的態度是180度突變，奶奶更在家庭通訊群組公開斥責「流產了她沒用」，令她感到心寒。

該名人妻在Dcard以「原本以為是天使婆婆結果…」為題發帖文，指奶奶一直恨抱孫，但她因經期紊亂，與丈夫結婚後2年後，才好不容易懷上BB。奶奶得知後非常開心，買一堆補品及提供很多當母親的建議，人妻形容當時與奶奶的感情是情同姊妹。

甚至跟我一起想孩子出生要穿什麼衣服，房間要弄成什麼樣，那時候婆婆（奶奶）跟我真的情同姐妹，我還覺得好幸運。

不過，奶奶態度卻因一個意外，出現180度大轉變，「我（懷孕）6個月的某天上班到一半肚子突然很痛，就請婆婆陪我掛急診，照超音波後醫生說寶寶沒有心跳，那時候真的晴天霹靂，對這個孩子已經有感情了怎麼可以這樣對我，我在回家的計程車上反覆深呼吸，但還是止不住的大哭，婆婆得知我流產後，對我的態度不再像以前一樣好，甚至家族line群，先生的舅媽詢問我懷孕怎麼樣，婆婆的回覆是：流產了她沒用。」

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該人妻指，「好不容易懷上卻保不住，看到婆婆這樣回覆的我，無疑又是一次心靈上的打擊。婆婆是女人也生過孩子，甚至在流產當下她也在場，她什麼資格跟立場說出這種話？」

事後人妻要求丈夫向奶奶反映，她見到奶奶的說話，感到不舒服，而奶奶也收回短訊。不過，她流產幾天後，弟媳就在家族群報喜表示懷孕三個月，「婆婆ㄧ聲不吭的收拾好行李，就跑去弟弟家照顧弟媳；讓我不禁覺得婆婆對我好只是因為想要孫子而不是兒媳」。所幸期間丈夫取消出差，留在家中照顧並安慰人妻，期間也收走人妻電話，令她在身體恢復後，才得知奶奶離開的真正原因。

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帖文有不少網民留言。有人直言，「換方面想，看清她太棒了！婆婆終於滾出去了！最好永久居留弟媳家。」；「好沒品的婆婆，以後不用理她這種沒品人」；「這種婆婆也太恐怖，是把人當生孩子的機器嗎？」；「媳婦終究是媳婦，大部分婆婆都嘛只在意孫，哪會管孕產婦？」另外，也有人安慰道，「還好你沒選錯老公」。

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責任編輯：王明芳