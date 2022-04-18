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【涉淋腐液】涉九龍城食肆外淋潑腐液　兩無業男提堂還押候訊

社會 13:12 2022/04/18

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（資料圖片）

九龍城1間串燒店於上周四晚上（14日）發生淋腐蝕性液體事件，兩名無業男事後被捕，兩人同被控1項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，案件今（18日）於粉嶺裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，其中1名被告身體不適未能應訊，裁判官將其案押後至本周五（22日）再訊，同案被告則還押至5月27日再訊，以待警方作進一步檢查。

被告李惠朝（34歲）及劉繼成（62歲），均報稱無業，同被控1項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪。控罪指，他們於2022年4月14日，在九龍城賈炳達道61號地下 "Man Kee BBQ & Thaifood"外意圖使女子SANGTHONG NUKAT身體受嚴重傷害而非法及惡意向她淋潑腐蝕性液體，造成該女子後頸及背部二級化學灼傷。

兩名被告暫時毋須答辯，次被告劉繼成身體不適未有出庭應訊，裁判官應控方押後至本周五（22日），於九龍城裁判法院再處理。控方另申請將首被告還押至5月27日，於九龍城裁判法院再訊，以待警方作進一步檢查。首被告早前因缺席另案聆訊遭法庭通緝，需於本周三（20日）到屯門裁判法院處理。

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記者：梁錦麟

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