【涉淋腐液】涉九龍城食肆外淋潑腐液　兩無業男提堂還押候訊

▲ （資料圖片）

九龍城1間串燒店於上周四晚上（14日）發生淋腐蝕性液體事件，兩名無業男事後被捕，兩人同被控1項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，案件今（18日）於粉嶺裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，其中1名被告身體不適未能應訊，裁判官將其案押後至本周五（22日）再訊，同案被告則還押至5月27日再訊，以待警方作進一步檢查。

被告李惠朝（34歲）及劉繼成（62歲），均報稱無業，同被控1項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪。控罪指，他們於2022年4月14日，在九龍城賈炳達道61號地下 "Man Kee BBQ & Thaifood"外意圖使女子SANGTHONG NUKAT身體受嚴重傷害而非法及惡意向她淋潑腐蝕性液體，造成該女子後頸及背部二級化學灼傷。

兩名被告暫時毋須答辯，次被告劉繼成身體不適未有出庭應訊，裁判官應控方押後至本周五（22日），於九龍城裁判法院再處理。控方另申請將首被告還押至5月27日，於九龍城裁判法院再訊，以待警方作進一步檢查。首被告早前因缺席另案聆訊遭法庭通緝，需於本周三（20日）到屯門裁判法院處理。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟