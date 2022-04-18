【食用安全】公司水機無熱水同事用微波焗爐叮水 食安中心：水或液體不宜過度加熱

▲ 公司水機無熱水不欲等10分鐘，心急同事用微波焗爐叮水恐藏危機。

並非所有食物都可以放入微波爐，一旦加熱時間過長隨時釀成意外。近日有打工仔在網上討論區發文，指中前公司水機的熱水一度被用光，有位心急同事想冲茶，於是用微波爐加熱清水，更表示平時在家裡亦一向如此，令樓主相當震驚，有網民指用微波爐加熱液體有潛在危險，提醒一定要小心。

樓主於香港討論區以「頭先見隔離同事用微波爐叮水，佢話屋企都係咁」為題發文，指上班時同事告訴他水機暫時沒有熱水，要等一會才可以去斟，不過對方手上卻拿着一杯熱水，樓主詢問得知，那名同事因為想冲茶喝，趕時間之下，最後用微波爐加熱清水。

此舉讓樓主十分驚訝，直言「我真係無諗過係可以用微波爐叮水」，加上家人自小就告訴他用微波爐加熱食物無益，讓他盡量少用微波爐，但該名同事表示，平時在家裡一向會用微波爐叮水，樓主遂發文問其他網民：

真係第1次聽人講用微波爐叮水，唔知依家係咪科技好先進？微波爐叮水無害？

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貼文引起不少網民回應，有人認為無問題，「試過幾次，叮30秒，成為温熱水，沖咖啡，無問題呢」、「我朝朝都叮熱啲麥精飲，無問題，不過要留意，水面同水裏面温度唔同，要攪一攪先好飲」，其實大家係咪大驚小怪，其實叮十零廿秒無咩問題」。

不過亦有人引述網上資料，指用微波爐加熱純液體有潛在風險，當水過熱超過沸點，在此是將湯匙或其他異物放進容器中，水會瞬間沸騰而噴濺。因此用微波爐加熱水時，可以將非光滑的木匙放入容器，減低水噴出來的機會。

根據本港食安中心資料，中心提醒，水或液體不要過度加熱，以免過熱產生潛在危險，因為水和液體即使過熱但表面看來仍未煮沸 。

5種食物放微波爐可致起火

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日本製品評價技術基盤機構（NITE）曾實測微波爐爆炸的起因，分別使用微波爐加熱肉包和清水，發現兩者均會爆炸。

將肉包放入微波爐加熱一段時間後，微波爐開始冒煙。11分鐘後，微波爐出現一下閃光，隨即開始起火，爆炸的衝力更將微波爐的門炸開，而肉包則被燒成黑炭。

NITE分析指，爆炸原因在於加熱時間太長，食物加熱過度有機會炭化，炭化的部分容易被燃燒。肉包、天婦羅等水分少油分多的食物，比起其它食物更快炭化，增加爆炸的機會。

另外，NITE亦實測用微波爐加熱清水，短短數十秒內，微波爐內壁多次冒出火光。NITE解釋，這是微波爐內的污漬引起，平時使用微波爐後，食物殘渣會黏附在內壁上，它們被加熱後會炭化，變得易燃，有機會導致起火。

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責任編輯：羅嘉欣