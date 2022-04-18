【戲院重開】電影院解封本周四重開 一文盡睇4月21日上映影片
特首林鄭月娥在4月14日召開抗疫記者會，交代最新社交距離措施安排，當中包括戲院可在4月21日重開。而市民入戲院需要「疫苗通行證」，在重開的首9天內入場，要求起碼打了一針疫苗，在4月30日起就要打兩針才可以入戲院。
【戲院重開】12歲以下未打齊針可否於戲院飲食？ 一文看清防疫要求
最新影片推介：Edan呂爵安專訪
其實在4月21日有超過15套電影上映，當中包括在戲院被封前已上畫的影片在解封後再上映，比如港產片《G風暴》、奧斯卡得獎日本片《Drive My Car》，另外還有《變鈦》（Titane）、《三島由紀夫: 最後思辯》。
另外，《藍宇》上映數碼修復4K版及重映《梅艷芳》。
《蝙蝠俠》4月27日上映
至於在香港首次正式香港上映有《怪獸與牠們的產地》系列的第3集《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）。
另外其他的影片有驚嚇片《奪命狂呼》（Scream）、喜劇片《喪盡癲才》（The Unbearable Weight of Massive Talent）、災難片《月球隕落》（Moonfall）。
華語電影方面，有郭子健執導《古董局中局》、《二人小町》。
至於動畫有《星夢動物園2》、《妄想代理人(前篇)》、《FREE! -THE FINAL STROKE- 前篇》，以及特攝片《幪面超人 Beyond Generations》。
而受矚目的超級英雄片《蝙蝠俠》（The Batman），在下周三（4月27日）才上映。
4月21日上映電影
- 《怪獸與鄧不利多的秘密》
- 《喪盡癲才》
- 《奪命狂呼》
- 《月球隕落》
- 《死亡立方》
- 《二人小町》
- 《幪面超人 Beyond Generations》
- 《藍宇》
- 《妄想代理人(前篇)》
- 《古董局中局》
- 《星夢動物園2》
- 《FREE! -THE FINAL STROKE- 前篇》
- 《Drive My Car》
- 《梅艷芳》
- 《G風暴》
- 《變鈦》
- 《三島由紀夫: 最後思辯》
撰文 : TOPick柴犬出動