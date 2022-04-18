【戲院重開】電影院解封本周四重開　一文盡睇4月21日上映影片

特首林鄭月娥在4月14日召開抗疫記者會，交代最新社交距離措施安排，當中包括戲院可在4月21日重開。而市民入戲院需要「疫苗通行證」，在重開的首9天內入場，要求起碼打了一針疫苗，在4月30日起就要打兩針才可以入戲院。

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其實在4月21日有超過15套電影上映，當中包括在戲院被封前已上畫的影片在解封後再上映，比如港產片《G風暴》、奧斯卡得獎日本片《Drive My Car》，另外還有《變鈦》（Titane）、《三島由紀夫: 最後思辯》。

另外，《藍宇》上映數碼修復4K版及重映《梅艷芳》。

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《蝙蝠俠》4月27日上映

至於在香港首次正式香港上映有《怪獸與牠們的產地》系列的第3集《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）。

另外其他的影片有驚嚇片《奪命狂呼》（Scream）、喜劇片《喪盡癲才》（The Unbearable Weight of Massive Talent）、災難片《月球隕落》（Moonfall）。

華語電影方面，有郭子健執導《古董局中局》、《二人小町》。

至於動畫有《星夢動物園2》、《妄想代理人(前篇)》、《FREE! -THE FINAL STROKE- 前篇》，以及特攝片《幪面超人 Beyond Generations》。

而受矚目的超級英雄片《蝙蝠俠》（The Batman），在下周三（4月27日）才上映。

4月21日上映電影

《怪獸與鄧不利多的秘密》

《喪盡癲才》

《奪命狂呼》

《月球隕落》

《死亡立方》

《二人小町》

《幪面超人 Beyond Generations》

《藍宇》

《妄想代理人(前篇)》

《古董局中局》

《星夢動物園2》

《FREE! -THE FINAL STROKE- 前篇》

《Drive My Car》

《梅艷芳》

《G風暴》

《變鈦》

《三島由紀夫: 最後思辯》