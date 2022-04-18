【張家朗世一】特首指再為本港劍擊運動寫下光輝一頁　冀港隊男子劍擊團體賽創佳績

▲ （特首林鄭月娥社交網站圖片）

港隊男子劍擊代表張家朗，升上花劍世界排名第一，成為本港首名升上世界第一的男劍手。特首林鄭月娥今日（18日）表示，恭賀張家朗榮登國際劍聯世界排名榜第一。

特首在社交網站指，張家朗自去年東京奧運會為香港奪得回歸後首面奧運金牌後，再為本港劍擊運動寫下光輝一頁，祝願香港劍擊隊在男子團體賽力創佳績。

她亦透露，收到同屬國際級的香港桌球手傅家俊的短訊，對桌球運動可能失去由香港體育學院負責執行的政府「精英資助」評核計劃下的「A級」精英體育項目地位。

她解釋現行評審準則著重在奧運和亞運的成績，而桌球並非奧運項目，亦自2014年仁川亞運會起沒有再被納入亞運項目，包括今年在杭州舉行的亞運會，會等到明年初再檢視，希望屆時桌球可以成為2026年或2030年亞運會的比賽項目，或體育委員會會在評審各運動項目時，多作綜合考慮，希望本港精英桌球運動員繼續努力。

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責任編輯：余思嵐