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【復活節市道】信和旗下三大商場復活節按月升幅達5成　推獎賞最多兌換3,000元現金券

社會 13:31 2022/04/18

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信和旗下三大商場營業額錄5成按月升幅。

疫情漸趨緩及首輪消費券發放，不少市民趁復活節假期外出消費。信和集團指，旗下三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地復活節假期營業額及人流分別錄得超於50%及超於25%的按月升幅，消費氣氛持續向好。而集團亦推出「密密儲‧密密賞」電子印章獎賞計劃，推廣期內最多可兌換3,000元S現金券。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，政府首階段HK$5,000消費券派發將近兩星期，本地消費明顯反彈，零售消費市道轉好，商場人流及營業額均有顯著提升，特別是於過去4日的復活節長假期，有商戶喜報生意倍增，當中以「鞋履及手袋」、「保健產品及個人護理」及「化妝及美容產品」商戶的升幅最為顯著，個別品牌按月增幅更高達100%，而餐飲及影音及電子產品增幅亦超出35%，消費氣氛暢旺。

政府日前宣布將於4月21日放寬部分社交距離措施，包括晚市堂食。蔡碧林指，多間信和集團商場的餐廳商戶亦已經收到晚市訂枱，相信人流及生意可以重返疫情前水平。

另外，信和集團亦宣布，商場亦會於稍後日子，分階段與AlipayHK、八達通及WeChat Pay HK等儲值支付工具合作，繼續推出消費獎賞及豐富優惠。信和集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心加推「密密儲‧密密賞」電子印章獎賞計劃，透過送出S現金券，刺激顧客於商場內循環消費。

S⁺ REWARDS會員於在4月21日至6月1日期間，於參與商場內以電子貨幣單一消費每滿250元，即可獲電子印章1個，累積每滿2、4、10及20個電子印章，即可分別換領20元、30元、200元及1,250元之指定S現金券，兌換獎賞後不會扣除任何電子印章。換言之，儲齊20個印章即可獲得合共價值1,500元之S現金券，而每個會員於整個活動期內共可獲「密密儲‧密密賞」電子印章卡2張，因此會員最多可兌換高達3,000元S現金券。獎賞名額有限，先到先得，換完即止。

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政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：黃穎津

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