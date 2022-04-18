【食腦喪B】何廣沛扮豬叫中環周街躝　難忘途人目光：喺正返工繁忙時間

▲ 何廣沛扮豬叫中環周街躝，難忘途人目光：「喺正返工繁忙時間。」

》由何廣沛、江嘉敏擔任男女主角，蔣志光、朱智賢、林凱恩、陳曉華、郭子豪、方紹聰、馬貫東等聯合演出的喜劇《食腦喪B》，接棒《機智女法醫》於今晚（4月18日）首播。

其實《食腦喪B》於上年已於myTV GOLD上架，播出後獲不少網友大讚題材新鮮兼劇情過癮。劇集故事套路相當清晰簡單，無論主線或類似單元形式的小故事，均圍繞主角廢青「喪B」余陽光（何廣沛飾）發生。

劇情講述喪B從澳洲工作假期回港後，身體突然出現異變，變成不死身的他，一味只想食人腦，而觸發點是一碗貌似「豆腐花」的「豬腦」！

其兩名好友法醫古德明（郭子豪飾）及道士華倫（方紹聰飾），則全力協助喪B「尋腦醫肚」免失控！除了「醫肚」，喪B劇中最大任務，是解開突然變異的終極謎底！

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雖然「食腦」題材聽落恐怖，但《食腦喪B》卻是搞笑與溫情為主，皆因喪B除了主攻屍體腦袋「醫肚」免殺生外，均會為「捐腦死者」完成遺願！

另外喪B每次食完腦後，都必定坐擁死者生前記憶及特殊技能，並會先後化身彈琴達人、大隻佬以及炒股王等，堪稱「百變萬能喪屍」，對於何廣沛來說亦可算是過足戲癮。

另一得意位是喪B的家姐余晨曦叫大A姐（朱智賢飾）、細妹余晚霞則叫C妹（林凱恩飾），三人加起來是「ABC」，如此組合未知是否有特別含義。三人由「阿Paul」馬辛勤（雪妮飾）一手湊大，婆孫之間的互動既搞笑又溫馨，加上是次是雪妮息影前最後一部作品，絕對值得期待。

今晚（18日）播出的第一集，何廣沛已經有爆笑演出，劇情講述喪B因錯吃生豬腦後，見工期間突然扮豬叫，更在大街大巷爬來爬去。談到相關場口，何廣沛受訪時坦言印象深刻：「除咗扮豬叫，仲要喺中環趴喺條街度爬，嗰時仲要係朝早返工嘅繁忙時間，好多奇異眼光望住我，嗰個感覺唔似拍緊劇，我真係以為自己係一隻豬！雖然拍嗰時都算辛苦，但好彩出嚟效果幾好笑，都係值得嘅。」

提到與郭子豪及方紹聰因《食腦喪B》結緣成為好友，何廣沛大爆兩位好友私底下十分貪玩，曾試過趁其生日玩大整蠱，夾手夾腳叫江嘉敏幫忙「勾引」自己，說到此處方紹聰竟抵死搶答謂：「佢發現有鏡頭先清醒咋，如果唔係我哋都好難落台。」

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