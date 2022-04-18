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【留家慶生】楊茜堯羅子溢為女兒慶祝2歲生日　小珍珠盡得父母真傳眼大大勁可愛

親子 14:48 2022/04/18

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小珍珠已經2歲大了！

藝人楊茜堯（前名楊怡）與老公羅子溢（前名羅仲謙）去年完成電視劇《家族榮耀》後回港後，楊茜堯突然宣布再度榮升媽媽，為丈夫羅仲謙誕下第二胎，湊成一個「好」字，近日大女小珍珠2歲生日，由於疫情肆虐香港，所以兩夫妻為女兒在家中開了一個生日P慶生，穿上白色紗裙的小珍珠，樣子相當可愛，盡得父母真傳。

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42歲楊茜堯與羅子溢結婚5年，前年4月誕下愛女小珍珠，去年12月誕下幼子，其懷孕過程更是全程保密，直至楊茜堯在Instagram 分享一家四口全家福，並表示「這幾天收到很多朋友的祝福和問候，但沒有時間逐一多謝」。

小珍珠眼大大，似足媽咪一樣可愛。


羅子溢昨日（17日）在IG貼出與楊茜堯為女兒慶祝2歲生日，照片所見，兩夫婦都精心佈置，更準備了2字大氣球，他說：「我個心肝兩歲喇！祝妳聰明伶俐，快高長大，要聽話，爸爸要工作，媽媽帶兩個孩子已經很辛苦了，我愛你們。」只見穿上白色紗裙的小珍珠眼睫毛長長，雙眼又圓又大，盡得父母真傳，相當可愛。

在疫情期間，兩夫婦都留家抗疫，分別在IG貼文分享與子女在家生活的日常，羅子溢更冧爆指：「每天聽得最多的就是爸爸爸爸 」相信是大女每天都在家大叫「爸爸」。老婆楊茜堯亦分享一張大女錫細佬的相，更指：「大家都很忙，沒空，讓我來照顧你細佬哥！」

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責任編輯：陳麗薇

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