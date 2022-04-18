【留家慶生】楊茜堯羅子溢為女兒慶祝2歲生日　小珍珠盡得父母真傳眼大大勁可愛

▲ 小珍珠已經2歲大了！

藝人楊茜堯（前名楊怡）與老公羅子溢（前名羅仲謙）去年完成電視劇《家族榮耀》後回港後，楊茜堯突然宣布再度榮升媽媽，為丈夫羅仲謙誕下第二胎，湊成一個「好」字，近日大女小珍珠2歲生日，由於疫情肆虐香港，所以兩夫妻為女兒在家中開了一個生日P慶生，穿上白色紗裙的小珍珠，樣子相當可愛，盡得父母真傳。

最新影片推介:

42歲楊茜堯與羅子溢結婚5年，前年4月誕下愛女小珍珠，去年12月誕下幼子，其懷孕過程更是全程保密，直至楊茜堯在Instagram 分享一家四口全家福，並表示「這幾天收到很多朋友的祝福和問候，但沒有時間逐一多謝」。

▲ 小珍珠眼大大，似足媽咪一樣可愛。



羅子溢昨日（17日）在IG貼出與楊茜堯為女兒慶祝2歲生日，照片所見，兩夫婦都精心佈置，更準備了2字大氣球，他說：「我個心肝兩歲喇！祝妳聰明伶俐，快高長大，要聽話，爸爸要工作，媽媽帶兩個孩子已經很辛苦了，我愛你們。」只見穿上白色紗裙的小珍珠眼睫毛長長，雙眼又圓又大，盡得父母真傳，相當可愛。

在疫情期間，兩夫婦都留家抗疫，分別在IG貼文分享與子女在家生活的日常，羅子溢更冧爆指：「每天聽得最多的就是爸爸爸爸 」相信是大女每天都在家大叫「爸爸」。老婆楊茜堯亦分享一張大女錫細佬的相，更指：「大家都很忙，沒空，讓我來照顧你細佬哥！」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：陳麗薇