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【賽車被控】涉於荃錦公路非法賽車　兩男被控准保釋6月再訊

社會 13:36 2022/04/18

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39歲機械技工與47歲電腦技術員涉於荃錦公路賽車，被控賽車等共2罪。（資料圖片）

39歲機械技工與47歲電腦技術員涉於荃錦公路賽車，被控賽車等共2罪，案件今（18日）於粉嶺裁判法院提堂。兩人暫時毋須答辯，裁判官應控方申請押後案件至6月20日再訊，兩人准以現金6萬元等條件保釋外出候訊。

2名被告為陳達文（39歲，機械技工）及郭展豪（47歲，電腦技術員），同被控1項賽車罪。控罪指，他們於2022年4月16日，在元朗八鄉荃錦公路燈柱FA7917與燈柱FB3922之間未經警務處處長書面同意，參與車輛之間速度競賽或試驗。

陳達文另被控1項沒有第三者保險而使用車輛。控罪指，被告於202同日同地使用私家車，而當時就陳對該車輛的使用沒有備有第三者保險條例規定的第三者風險保險單。

兩被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後，反對兩被告保釋。代表律師則為兩被告申請保釋獲批，兩人准以現金6萬元擔保，其餘保釋條件包括保釋期間不得駕駛車輛，須交出駕駛執照及不得離港等，案件押後至6月20日再訊。

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記者：梁錦麟

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