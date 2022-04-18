【正能量】義工攀山涉水遠赴離島區送抗疫物資　難忘受惠者笑容笑言自己才是「受惠者」

▲ （左起）義工Shirley, Tracy, 長洲鄉事委員會代表Sammi。（全港社區抗疫連線）

疫情之下，不少有心人都紛紛加入抗疫義工隊，到各區為有需要人士送上抗疫物資。其中義工Tracy、Angela、Shirley更不計路程遙遠，遠赴離島區送暖，並分享當中的難忘事。

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全港社區抗疫連線多名義工早前將物資送到東涌區、長洲、南丫島等離島區。離島區義工組組長Tracy提到於長洲派發物資時的難忘事，指一開始派送物資貨量比較多，而且地址不太容易找到，故在社交媒體找到相關地區組織的聯絡方法，以「cold call」形式聯結各離島鄉事委員會，促成鄉委會協助送貨。

當物資順利到達當區後，派發的工作亦並非容易。長洲鄉事委員會代表Sammi表示，長洲某些街道的編號不是順序，即使是「長洲人」亦不一定處處認識：

如果遇到一些我們都不清楚的地址，我會打電話給申請人，盡量與他們了解周圍有甚麼獨特標記或商戶。有些街坊知道是鄉委會，亦會表示可以親身到辦事處領取。

Tracy表示，由於離島的人少，需求亦會相對較少，不如其他區一日送過千個福袋，有時只有2位數字，但卻盛載最大量的心意：

離島區送貨點雖然『山長水遠』，但是沿途風光明媚。順道可以感受與認識送貨地方，自己發掘樂趣。我們即使每次只送數戶，但其實每一戶都不能少，我們的心意同樣千噸重，成績不一定以送貨量衡量。

她又憶述最難忘的送貨地點就是位於大嶼山南部的芝麻灣的澄碧邨，指原來大嶼山沒有車路到澄碧邨，需要從長洲坐船才可到達，坦言是「第二次認識香港」，所指的除了是地理方面，當然還有人與人之間的感情連繫。

而東涌組長Angela亦將義工慷慨捐出的福袋，送到鄰近的富東邨安老院：

安老院收到『驚喜』物資，亦非常高興，更特意發出感謝狀。

至於東涌地膽Shirley會利用平日的晚上及周末的工餘時間，幫忙送物資到東涌各屋苑。她憶述自己曾到南丫島『送福袋』的難忘事，指當時她拿著三張送貨單和三個沉甸甸的福袋前往南丫島，並提早致電其中一名受惠的60歲伯伯，對方非常熱心，不但替Shirley查船期，更特意到碼頭迎接。

其後，她發現另外兩個送貨地點－大坪村和模達村位處於南丫島的兩端，相距個多小時的路程，當中還牽涉大量山路。幸好得到街坊不斷修正路線，才能到達目的地：

路在口邊嘛，路人個個都很熱心，有些甚至親自帶我走一段路。

Shirley幾經波折後終於到達模達村，遂向村民查詢是否有一名姓周的女士，卻發現整條邨的人都是姓周：

幸好不久就見到一位婆婆以雨傘為手杖，腳步蹣跚的向我走來，原來就是收貨人。周婆婆十分客氣，不斷講『多謝』，更叮囑我快點趕船，因為當時風越來越大，而且天色已暗。

幾經辛苦，Shirley終於完成一日的送貨任務，又坦言看見受惠者的笑容和感激的神情，覺得自己受是「受惠者」：

以往出行拍照都是拍自己，但今次我把福袋當成『名牌包包』放在不同的位置拍照，因為今次的主角是福袋。看見受惠者的笑容和感激的神情，我甚至認為是他們反過來在幫助我。

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記者：郭詩詩