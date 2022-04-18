【滬漂藝人】苑瓊丹拍片分享抗疫日常　苑仔一個冬甩分幾餐食遭網民責難

▲ 苑瓊丹拍片分享抗疫日常。

憑參與多套周星馳電影如《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》等而打開內地市場的「石榴姐」苑瓊丹（苑仔）早年已移居上海。可是最近上海疫情嚴峻，政府持續實施封城。

苑瓊丹近日拍片於網上分享抗疫日常，當中苑仔將一個冬甩分幾次，連水也要慳著飲用，或許「石榴姐」想於疫情下苦中作樂，卻遭網民責難，指苑仔別誤導大眾。

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▲ 苑瓊丹早年已移居上海。（取自微博）

網民反應兩極

其實苑仔不時於抖音拍片跟內地網民互動，日前她上載了一段短片，片段開首寫著「我之前在上海的生活」，只見她打扮靚靚，帶上黑超準備出街。

鏡頭一轉來到「我現在的上海生活」，坐於餐桌前的苑仔拿起一個冬甩，正當準備品嘗之際，苑仔突然停低然後拿出剪刀，其後剪了一小口來吃。接著苑仔打算拿起水杯喝水，她突然將水倒落小杯來飲用。

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苑仔原本以搞笑方式，拍片分享抗疫下要省吃儉用，不過網民反應兩極，有人認為苑仔誤導人，他們寫道：「上海停水了嗎？」、「不要誇大了，你們是公眾人物，更要注意」、「注意影響，你是公眾人物，不要錯誤引導」。

但同時另一方面亦有人撐苑仔，當中有人寫道「真是省吃儉用，照顧好自己呀」和「石榴姐這個視頻壓根兒不誇張。」

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亞視藝訓班畢業

現年58歲的苑瓊丹為亞視藝訓班出身，於亞視年代參演過不少劇集，包括《少女慈禧》、《阿SIR阿SIR》、《俄羅斯輪盤》及《殭屍道長》等，但在亞視工作近12年仍未受大眾注意，大家認識她也是從電影開始。

由1991年開始，苑仔參與不少喜劇電影，包括《逃學威龍》、《審死官》、《武狀元蘇乞兒》及《唐伯虎點秋香》等，憑著演喜劇醜角開始為觀眾熟悉，之後苑仔加入TVB，演出《真情》、《男親女愛》和《皆大歡喜》等人氣劇。

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投資飲食生意

於2009年開始，苑仔主力拍攝內地劇集，近兩年亦於國內參與多個真人騷及主持節目，已甚少參演香港劇集。

此外，苑仔近年更涉獵不少生意，當中包括即熟餸包、牛雜店等，同時更投資搞超級市場。