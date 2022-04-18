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【污水陽性】東區及葵青共7個屋苑污水檢測陽性　當局將派約16萬個快測包

社會 14:23 2022/04/18

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本港新冠疫情持續。（陳國峰攝）

政府今日（18日）表示，環境保護署與渠務署連同港大跨學科團隊，於多個地區檢測到污水呈陽性結果，因應東區及葵青區部分地方檢測到陽性及病毒量較高，政府將陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約16萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

污水檢測結果呈陽性及病毒量相對較高的地點如下：

  • 東區 — 東濤苑、東旭苑及愛東邨
  • 葵青區 — 石蔭東邨、石蔭邨、安蔭邨及寧峰苑

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。
 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。

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責任編輯：黃悅晴

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