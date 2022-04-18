【意外事故】沙田男子駕電動滑板車遇截查　疑收掣不及撞傷警員被捕

▲ 男子駕電動滑板車收掣不及撞傷警員被捕。(互聯網)

一名男子今日（18日）凌晨在沙田駕駛電動滑板車時遇上警員截查，惟電動滑板車收掣不及與警員相撞，2人由救護車送院治理。該男子涉嫌「無牌駕駛」及「駕駛未有登記車輛」等罪名，被警方拘捕。

馬鞍山警區人員今日凌晨約12時半，在馬料水公眾碼頭附近進行「朝陽」行動，打擊單車違例及向違例停泊車輛抄牌。期間警員發現一輛電動滑板車沿行人路駛至，立即喝停要求截查，惟電動滑板車收掣不及，先撞向警員後再翻車。該名男子警員及手腳擦傷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。

警方經調查後，以「無牌駕駛」及「駕駛未有登記車輛」等罪名拘捕涉事的26歲男子。

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責任編輯：蘇文軒