【消費券】兒子用母消費券使剩10元　稱為孫仔買補充練習惹熱議

▲ 兒子花光母親消費券，聲稱是要為母親的孫兒買補充練習。

發放消費券原是開心事，不少市民都趁機幫補一下。不過，有網民就發文分享，指其表哥聲稱要為兒子買補充練習，將其母親的消費券幾乎全數「據為己有」，用到只剩下10.8元。發文的網民得悉後乍舌，「乜而家補充練習咁貴㗎咩？五千蚊補充練習可以做幾多年？」帖文引來其他網民關注，有網民諷刺道，「補充咗落個仔個袋？」但也有網民不屑樓主對他人家事指指點點。

有網民在香港討論區出帖，題為「關心我哋用咗幾多錢」。樓主表示，「早兩日姨媽同媽咪傾電話，講起消費券姨媽問我哋用咗幾多消費券」。樓主母親告訴對方，只有平時外出或上班花費較多，至今2個星期，所花不過1000元。姨媽聽後感到驚訝，「你哋咁好嘅！」

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一問之下，方知原來樓主表哥，即姨媽的兒子，聲稱「要買新家電同埋買補充練習畀個仔做，淨係買新家電都用咗佢哋兩公婆8成去，所以叫姨媽幫手用消費券畀錢買補充練習畀個孫做。」而最後姨媽的首輪5000元消費券，只剩下10.8元，「之前佢（姨媽）一蚊都冇用過」。

帖文一出，引起不少迴響。有網民留言認真詢問「依家啲練習要咁貴架咩?」；也有人直言「擺明呃你姨媽錢」；「可能呃錢報大數」；「人性醜惡出晒黎，就算係一家人，大家都有消費劵，係都要用人個啲，好貪心。」

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不過也有網民持不同意見，認為「無話呃吾呃， 都是自己兒子， 我媽張八達通都在我手上。」此外，也有網民諷刺樓主母親，「一無社交距離，啲三姑六婆就出返晒黎，因為佢地今年農曆新年，無出嚟講人是非。」

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責任編輯：王明芳