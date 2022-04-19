【創業追夢】 港女生闖30歲關口決心圓創業夢　開咖啡店遇疫變招推WFH產品應巿

▲ Emily視30歲是人生一個重要關口，決心要實現自己的夢想。

三十而立，意指人在30歲前後要有所成就。原本從事酒店工作的Emily（文曉恩），一直視30歲是人生一個重要關口，計劃在這年創業開咖啡店。可惜在2019年碰上社運及疫情爆發，無奈只好把夢想推遲。

去年底疫情放緩，她便於銅鑼灣開設而立（30MILESTONE）咖啡店，但開業不久便碰上第五波，生意下跌一半，但她並沒有怨天尤人，反而積極作出對策，包括跟花店合作及推出外賣咖啡產品等，希望撑下去最終能打勝這場硬仗。

▲ Emily去年底開咖啡店卻遇上第五波疫情，但仍樂觀去面對。（湯致遠攝）

Emily從前在酒店宴會部工作，主要推廣宴會場地及布置等。「我經常要負責籌辦一些大型的海外會議，有時會多達二、三百位嘉賓，我要跟客人研究細節，如Rundown、器材擺設及物流等，從中累積很寶貴的經驗。」

工作帶給Emily很大滿足感，但亦無礙她創業的決心。「我覺得30歲是人生重要的階段，我決定實現一直以來的夢想，就是開設一間咖啡店。」於是她在2019年辭職並開始籌備創業事宜。

▲ 咖啡店面積約二百呎，設計簡約舒適，像鬧市中的歇息站。（湯致遠攝)

但人算不如天算，這一年出現社會運動，翌年初又爆發疫情，Emily惟有暫時把計劃擱置。但她並沒有停下來，更不斷裝備自己，在咖啡店做兼職Barista外，更經常參加假日市集推廣自己製作的咖啡。她靜待機會，希望可盡快實現夢想。

正所謂皇天不負有心人，去年中疫情稍見緩和，Emily又在銅鑼灣覓得合心水的舖位，於是而立咖啡店便在去年11月誕生。而立是一間200呎小店，Emily說是配合她的營運概念。「我一直都想one-man band經營，因不用跟其他人交代，在決策上可以速戰速決，讓咖啡店推進得更快。」

感謝客人支持

而立主要供應咖啡、甜品及麵包。「House Blend的Recipe，包括採用哪一種國家咖啡豆品種及烘焙深淺程度，都是自己決定，再交由本地公司Browny Roastery作烘焙。手工咖啡是我的主打，每天新鮮萃取自家品牌的Espresso，及以手沖沖煮單品咖啡。」

麵包和甜品是自家製，款式包括鹹食貝果、甜味麵包卷及蛋糕。Emily說款式和造型不花巧，但是少油少糖，希望成為客人的健康Comfort Food，同時會定期更新烘焙款式，保持新鮮感。

▲ 熱鮮奶咖啡（36元）：以哥斯達黎加、埃塞俄比亞及巴西的咖啡豆拼配，由本地公司以中淺度烘焙而成。咖啡前段帶有果酸及花香，後段散發像榛子的甜度，充滿餘韻。（湯致遠攝）

憑著咖啡店的出品，開業不久已建立口碑，更獲不少熟客支持。「從前我擺市集時認識了一位客人，當他知道我開咖啡店，便經常來飲咖啡及食甜品，十分感謝他。另有一位客人是經朋友推介，特別來吃自家製的肉桂卷，這客人先點了一件，吃後大讚好味，之後再添多一件，食得很開心。」

與花店合作提升知名度

縱使得到客人的愛戴，但當第五波來襲，也令當時開業只有兩個月的而立，面對首個危機。「由於咖啡店在銅鑼灣鬧市，附近有不少商廈，不少白領一族也work from home，加上大家都沒有心情行街消費，人流大幅減少，咖啡店營業額跌了一半。」

眼見生意下挫，她亦急謀對策，推出以針對WFH的產品應巿。「當時我開始售賣一些咖啡產品，如單品冷萃咖啡包、咖啡掛耳包及各款急凍的烘焙食品，讓食客可以買回家慢慢享受。」

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另外咖啡店也跟小店合作，一起推出聯乘產品。「咖啡店附近有一間花店，老闆很喜歡我的咖啡產品，於是在今年2月情人節，客人購買花束便送一包而立的咖啡掛耳包，當時反應也不錯。而且我們會在自己的社交媒體互相宣傳大家的產品，提升曝光率。」

咖啡店推出一輪對策後，Emily說對生意有一定的幫助，亦很感激不少熟客仍繼續支持，讓她有信心可以撑下去。

現時疫情漸見紓緩，Emily認為第五波過後飲食業會出現一些轉變。「疫情下鬧市區如銅鑼灣及尖沙咀等，餐廳的生意大受打擊，反而民生區的影響則不算很嚴重，故此相信不少餐廳日後在選址上可能會考慮這一點。」

另外，她說近年大家外遊的機會近乎零，有些餐廳可能從主題着手，在環境設計上著重度假感，讓大家可以打打卡放鬆心情，享受偽假期的樂趣。

而立（30MILESTONE）

地址：銅鑼灣軒尼詩道505號電業城地下A&B號舖

記者：招美寶