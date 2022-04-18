【打擊罪行】警搗破招攬青少年非法收數集團　拘12人其中10人是學生

▲ （警方fb直播截圖）

警方今日（18日）表示，已瓦解一個活潑於沙田區內以「搵快錢」招攬青少年作非法收數的團伙，拘捕12人，其中10個為學生。

警方沙田警區署理總督察(刑事)林雅思表示，在去年沙田警區共接獲1217宗與非法收數相開案件，即平均每日有3宗案件，今年首3個月一共接獲217宗同類型案件，留意到愈來愈多年青人牽涉其中，他們很多時受到金錢誘惑及朋輩影響，被不法分子招攬犯案，為了打擊區內非法收數活動，至去年年初推行天網計劃，旨在業務區內人士及保安人員保持緊密聯繫，發放防罪資訊，並且成立即時通報機制，加強屋宇署、保安人員及警方溝通。

在今年4月11日至4月15日，沙田警區刑事部展開5日「天網」行動，作出調查及情報分析後，鎖定一個以「搵快錢」招攬青少年從事非法收數活動的團伙，行動中，拘捕一名男子及11名青少年，年齡介乎13至19歲，部分人員具有三合會背景，被捕人涉嫌干犯串謀刑事毀壞及管有任何物品意圖摧毀或損壞財產，行動中，偵破區內多宗非法收數案件。

反黑組主管黎俊龍督察稱，在今年4月11日下午約2時，警方接獲一名保安人員透過「天網」計劃即時通報機制，指部界沙田小瀝源路一個住宅單位發生淋紅油刑毀案件，人員隨即到場，在現場附近截獲2名可疑青少年，經盤問及搜查後，在他們身上發現載有紅油紙杯，相信與案件有關，拘捕2人。

經調查及情報分析後，相信案件與活躍在沙田區利用青少年作非法收數團伙有關。其後鎖定目標人物，反黑組人員隨即4日展開拘捕行動，拘捕10名年齡介乎14至19歲青少年，涉嫌與區內4宗串謀刑事毀壞有關，大部分具有三合會背景，行動中，檢獲淋紅油紙杯、案發時身穿衣物及手提電話。

黎俊龍督察又指，財務公司為了追收欠債，會聘請中介人公司做代勞，而這些大部分中介公司具有三合會背景，中介人公司透過不同社交平台，刊登「搵快錢」廣告招攬青少年，再派青少年去不同欠債單位滋擾，中介人公司用數百元至數千元不等報酬作為招徠。

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記者：余思嵐