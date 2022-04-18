【抗疫支援】陳肇始到亞博館新冠治療中心視察　欣悉兩地醫護合作無間

▲ 食物及衞生局局長陳肇始與内地援港醫療隊交流。（政府新聞網圖片）

不同專業的內地醫護人員組成的醫療隊於上月中到港後，即加入醫管局的團隊在中心協助治療新冠病人。食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）在醫管局行政總裁高拔陞醫生及內地援港醫療隊領隊崇雨田教授陪同下，視察亞洲國際博覽館新冠治療中心，了解中心內的醫護人員對新冠肺炎病人的治療護理工作，以及與內地援港醫療隊交流。

▲ 食物及衞生局局長陳肇始視察新冠治療中心。（政府新聞網圖片）

陳肇始衷心感謝中央及廣東省政府調派醫療隊到香港，加強本港在『減重症、減死亡』方面的抗疫工作。而內地援港醫療隊在短時間內協助提升中心收治新冠病人的容量、服務規模和照顧質素，直接令市民受惠；內地援港醫療隊在中心內亦為病人提供中西醫結合治療。



陳肇始欣悉香港醫護人員和內地援港醫療隊在中心內合作無間，互相配合，為醫治新冠病人共同努力。

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記者：郭詩詩