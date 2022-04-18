【新冠疫苗】葵青及深水埗康健中心延長接種服務至5月22日　陳肇始再籲長者兒童盡快打針

▲ 陳肇始早前到葵青康健中心及深水埗康健中心，了解接種新冠疫苗的情況。（陳肇始網誌圖片）

葵青及深水埗地區康健中心目前為市民提供復必泰疫苗接種服務，食物及衞生局局長陳肇始今日（18）表示，兩間康健中心的接種服務將延長至5月22日，呼籲兩區的市民善用有關服務。

陳肇始今於網誌表示，截至4月13日，該兩個中心已為市民接種近14,000劑疫苗，由於需求持續，將延長服務至5月22日。她呼籲兩區的市民，尤其是長者，善用有關服務，盡早接種疫苗。陳肇始又指出，3至11歲群組和70歲或以上人士的打針比率，分別為6成多和7成多，遠低於其他年齡組別。

另外，陳肇始說，地區康健中心的職員亦會向市民發放新冠肺炎相關健康資訊、派發抗疫物資包及提供熱線支援服務；該兩間地區康健中心及11間地區康健站亦由4月19日開始，向60歲或以上長者服務對象免費提供快速抗原測試套裝。

陳肇始又提到，另外5個地區籌辦的康健中心，預期位於黃大仙、屯門、南區、元朗和荃灣的康健中心，陸續於今年內投入服務；其餘11區由非政府組織設立的「地區康健站」服務亦已於去年相繼展開，為市民提供服務。

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責任編輯：黃悅晴