【食用安全】進食超市著名瑞士卷咬崩牙 網民怒揭內藏3顆假牙︰太噁心

▲ 進食超市著名瑞士卷咬崩牙，網民怒揭內藏3顆假牙︰太噁心了！

在内地擁有逾20間分店的知名會員制連鎖超市「山姆」，近日被網友揭發其網店銷售的瑞士卷內藏假牙，導致該網友及親屬的牙被磕碎。事主怒批噁心並作出投訴，但超市卻回應稱事件與公司無關，瑞士卷仍繼續售賣；事件引起熱議。

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「網紅超市」購入知名瑞士卷中伏

涉事超市為「山姆會員商店」，總公司設於美國，在中國大陸擁有超過27家門市，也設有網店。該會員制商店顧客每年需支付約260至680元（人民幣.下同）才可在店內購物，而商品價格也不便宜。近年受到大批年輕人歡迎，不少吃播KOL也分享過該超市美食，瑞士卷就是超市其中一款知名品項。

而買到劣質瑞士卷的事主座標於廈門，4月6日在「山姆」網店下單了價值68元的原味瑞士卷，隔天早上分給舅舅一起吃時，兩人同被不知名硬物磕碎牙齿，吐出後驚見硬物為3顆假牙，令事主大呼噁心，隨即於微博發文怒批。從貼文配圖可見，3顆假牙連在一起，牙縫中更藏汙垢，噁心至極。至4月8日，事主再發文稱舅舅因牙被磕碎，植牙費用需7500元至萬元。

工商局陪同向「山姆」超市調解，但超市回應稱此個別事件與公司無關，僅基於會員服務賠償費用1千元；事後網購平台仍繼續出售瑞士卷。事主指是調解失敗，會走法律程序追究責任。

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網民評論兩極

事主強調舅舅沒有裝假牙，因此確定內藏瑞士卷的假牙是外來物。但卻有網民留言指事件過於誇張，似是事主自導自演，分明是自己的假牙掉了三顆；相關評論引來事主反擊。而大部分留言都稱「太噁心」、「以後再也不買了」，另外也有網民留言稱自己也曾在廈門「山姆」分店吃到过塑料编织袋，似乎意指該分店食物品質堪憂。

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責任編輯：羅嘉欣