【母親節2022】歷山酒店母親節餐飲中西式任選 每位媽媽獲贈燕窩焦糖燉蛋+法國香水套裝

▲ 自助早午餐有籠仔藥膳蒸滑雞等供應。(圖片由酒店提供)

母親節是向媽媽們表達愛意和感激的好時機。歷山餐廳以豐盛的自助早午餐、自助晚餐，以及六道滋補中式套餐向母親表示謝意。此外，每位媽媽獲贈燕窩焦糖燉蛋一客，及法國品牌Parisine特別調配香水套裝一份。 每位自助餐賓客均獲贈芝士蟹肉焗扇貝一客。

自助早午餐

讓媽媽放下工作，輕輕鬆鬆享受一系列美食佳餚，包括即開新鮮生蠔、香麻青瓜手撕雞等，喜歡香口烤肉的有燒脆皮豬腩。同場亦見有清新的青芥海鮮沙律卷、籠仔藥膳蒸滑雞、日式照燒雞披薩，及多款冷盤、熱葷和人氣甜品。

▲ 自助早午餐及自助晚餐均有供應即開新鮮生蠔。(圖片由酒店提供)

自助晚餐

玩樂一天後，晚上可選擇豐富的自助晚餐，先有必食的冰鎮海鮮，即開新鮮生蠔最吸引，又有鮮味十足的蟹腳、小龍蝦、藍青口、海螺、凍熟蝦等。自助餐少不了雜錦壽司及刺身，三文魚、帶子、鯛魚、赤貝、甜蝦、油甘魚等一應俱全。

另亦有玉子豆腐扒花膠、泰式辣椒膏炒青口、黃金單骨雞翼、星洲胡椒蝦、南瓜豉蒜蒸排骨等，選擇眾多，令人垂涎欲滴。最後記得留肚食甜點，包括人氣之選的巴斯克芝士蛋糕，亦有士多啤梨瑞士卷、班蘭戚風蛋糕、白桃奶凍、酥脆芒果拿破崙，以及Haagen-Dazs雪糕等，為一天的行程劃上完美句號。

滋補中式套餐

想寧靜地用餐的話，在午餐及晚餐時段可一試酒店為母親特別定製的滋補套餐，包括蟲草花螺頭燉雞湯、杞子圓肉燉桃膠等。另有其他招牌菜式，包括家鄉煎藕餅、甜酸菊花魚柳、上湯水餃生麵等，一樣食得滿足。



在酒店eShop預訂自助餐並繳付全費、可享85 折優惠。另滋補中式套餐於5月4日前於酒店eShop預訂，並繳付全費，可享9折早鳥優惠。



自助早午餐

日期︰5月7至8日

時間︰11:30-14:30

價錢︰$488(成人)、$368(小童)

自助晚餐

日期︰5月6至8日

時間︰18:30-22:00

價錢︰$668(成人)、$498(小童)

滋補中式套餐

日期︰5月6至9日

時間︰12:00-22:00

價錢︰每位$480

記者：劉妙賢