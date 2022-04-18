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【防疫措施】指定診所明天起預留診症名額予學童　家長可打專線預約【附診所資料】

社會 16:44 2022/04/18

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指定診所明天起預留診症名額予學童。（陳國峰攝）

新冠疫情漸趨緩和，本港將於4月21日起逐步放寬防疫措施。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（18日）出席記者會交代最新疫情。

何婉霞表示，因應學校分階段復課，明起指定診所會預留診症名額給幼稚園、小學確診學童，家長可在預約時間，致電關愛專線預約醫生診症服務。醫管局亦會主動接觸家長及照顧者，提供電話支援，護士會評估學生健康提供支援及資訊，轉介患者到遠程支援服務站。

何婉霞表示，全港23間指定診所每日將提供約4,000名診症名額，並設關愛專線將一半名額提供予較高風險人士，明起將擴大關愛專線至幼稚園、小學確診學童。截至4月15日，已指定診所為超11.7萬人次提供服務。

此外，何婉霞指各公立醫院亦有預留病房增加接收確診兒科病人，如非確診家長願意陪同照顧，當局會盡量安排。

 

點擊即看：【指定診所名單及預約電話

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記者：黃穎津

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