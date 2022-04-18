【報業評議會】報評會上年度接獲93宗投訴74%涉失實或偏頗　主要涉新冠肺炎新聞

▲ 報業評議會召開會員大會，改選新一屆執行委員會。（報評會網站截圖）

香港報業評議會於2020年11月至2021年10月期間，共接獲93宗投訴，較對上一年減少36%，其中69宗投訴性質屬失實、誤導或偏頗，約佔投訴總數的74%，內容主要涉及新冠肺炎的新聞。至於侵犯私隱及淫褺不雅的投訴，分別有2宗。

上年度被投訴的對象，八成是涉及非會員報章，兩成涉及會員報章。投訴分別來自政府部門、私人機構及公眾人士。報評會表示，在審查及評定屬實後，會去信提醒新聞機構。

另外，報評會昨日召開會員大會，改選新一屆執行委員會，通過香港律師會前會長彭韻僖連任主席一職，副主席是立法會議員黃英豪及恒生大學協理副校長（傳訊及公共事務）及傳播學院院長曹虹。執行委員包括王桂壎、蔡志森、李祖澤、梁兆棠、蘇鑰機、張志儉、楊金權、黃俊東、李家文、陳旭權、何家達、趙應春、陳錦強、葉紹堅、馮仲良、蕭世和、黃綺湘、盧永雄及羅學舜。

彭韻僖表示，報評會會繼續致力監察新聞媒體的報道，加強業界的自律性，並會透過「與中學生和老師談新聞｣及「明辨真偽資訊課程｣，與學校合作，推廣傳媒教育，提升學生的資訊素養。

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責任編輯：陳葆琳