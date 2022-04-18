【第五波疫情】今日新增613宗確診及陽性個案　確診數字連續4日回落【不斷更新】

第五波疫情確診回落，本周將逐步放寬防疫措施。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（18日）出席記者會交代最新疫情狀況。

【16:43】

歐家榮指，雖然確診宗數回落，但仍然維持3位數，仍屬高水平，當局會密切關注長假期後疫情反彈，但現時未見個案會回升，預計短期內維持3位數。至於全民檢測方面，歐家榮指會視乎疫情情況再處理。

【16:42】

何婉霞指，指定診所明天起預留診症名額予學童，家長可打專線預約。詳情即看【下一頁】

【16:41】

過去24小時有17名染疫病人死亡，涉9男8女，介乎50至97歲，6人來自院舍，其中10人無打針、5人已打一針、1人已打2針、1人已打3針，65歲以上有14位，詳情即看【下一頁】

【16:30】

今日新增613宗確診及陽性個案，其中316宗核酸檢測個案，包括68宗醫管局、48宗化驗所、200宗私人診所。297宗屬快速檢測陽性呈報。有13宗屬輸入個案，當中4宗是由法國乘TK083來港，觸發熔斷機制，土耳其航空的由伊斯坦堡來港航班須由明日(19日)起禁飛香港7日。馬來西亞航空從吉隆坡抵港的航班亦發現一宗，連同早前發現的3宗個案，同須禁飛香港7日。

新增20宗患者死亡個案，第五波疫情累計8,946人死亡，病死率0.75%。

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責任編輯：蘇文軒