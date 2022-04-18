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【COLLAR成員】寶礦力廣告第6位成員登場　許軼展現甜美笑容騷豐滿身材

娛樂 16:12 2022/04/18

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許軼（DAY）拍攝的寶礦力宣傳片，正式見街啦。

女團COLLAR全員成為寶礦力首個香港歌手代言人，8位成員分別拍攝的個人影片陸續出街，繼隊長Gao（沈貞巧）、WINKA（陳泳伽）、蘇雅琳（Ivy So）及王家晴（Candy），近日輪到隊中的「人氣王」許軼（Day）登場。

嘩，青春又活力呀！（影片截圖）

擁有一副娃娃臉和兼性感豐唇的阿Day，早已成功吸納大批男粉絲，於廣告片裡，阿Day穿上品牌標誌的藍色外套，內配白色背心Bra Top，豐滿的上圍依然十分吸睛。

最新影片推介：Edan呂爵安專訪

而Day亦於IG·轉載該廣告片，當中更留言道：「每一日都要比昨日變得更好，#變幻力 就係我嘅ℙ𝕠𝕨𝕖𝕣 𝕠𝕗 𝕊𝕨𝕖𝕒𝕥 」，隊友Candy即留言派心心，而芯齡即留言：「鼻血已流！」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

至於廣告商發帖分享影片時，也大讚Day舞台可塑性極高、跳唱水準都非常出色，當中寫道：「釋放無窮想像與潛力，唔輕易被定型，自然可以一絲絲拼湊出更好嘅自己！

COLLAR九位成員已推出五位的廣告影片，接下來剩下Marf（邱彥筒）和SumLing（李芯駖）的影片即將推出，「前夫」們密切留意！

撰文 : TOPick柴犬出動

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