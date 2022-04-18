【特首選舉】商會關注通關問題　李家超承諾當選即與內地展開溝通

▲ 李家超。（譚以諾攝）

特首參選人李家超今會晤五大商會，期間多個商會就通關事宜表達意見，中華總商會袁武提到，對外通關重要，但對內地通關更加重要；廠商會會長史立德引述有選委希望，即使本港與內地未能通過，能否與國際通關，因為不希望因此削弱香港競爭力。

李家超下午見記者時表示，是整個香港都關切通關事宜，承諾當選後，會和內地有關單位展開溝通，至於如何做，他說要利用上次和內地溝通的經驗，先坦誠向內地解釋香港的現實情況，再了解內地的要求，從而找出方法。他相信，通關不容易，有挑戰，但會即刻展開。李家超續指，自己在與內地商討通關時，親身感受到內地非常希望香港好，最重要是建立共識和溝通氛圍，坦誠看哪些事情哪些可以做到，內地的建議香港可以怎麼做，強調會好務實地進行。

另外，李家超提到，知道外界關注他的政綱何時完成，表示之後會花較多時間去做。

李家超今日拜訪的五大商會包括：香港工業總會、香港中華總商會、中華廠商會、香港總商會及中華出入口商會。

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記者：林曉君