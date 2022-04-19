【快速測試】政府今日起向60歲以上長者派快測包　一文看清領取途徑

▲ 政府將向長者免費提供快速抗原測試套裝 。（譚以諾攝）

政府將由4月19日起至5月31日期間，向合資格的60歲或以上長者，免費提供快速抗原測試套裝，以支援及鼓勵他們自行檢測，以盡早識別出患者及截斷社區病毒傳播鏈。

合資格的長者服務對象可免費索取快速抗原測試套裝，有關途徑如下：

食衞局基層醫療健康辦事處轄下兩間地區康健中心及11個地區康健站，適用於60歲或以上會員或服務使用者

衞生署轄下14間長者健康中心，適用於65歲或以上會員或服務使用者

受社署資助的213間長者地區／鄰舍／活動中心，適用於60歲或以上會員

受社署資助的93間長者日間護理中心／單位、61支綜合家居照顧服務隊、31支改善家居及社區照顧服務隊以及238間長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位，適用於60歲或以上服務使用者

由醫管局、非政府機構和本地大學三方協作的18間中醫診所暨教研中心，適用於60歲或以上應診人士或其親屬、照顧者

長者可瀏覽衞生署衞生防護中心的示範短片，了解使用快速抗原測試套裝的方法。如果結果呈陽性，應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果；若使用網上申報系統時遇上困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。

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責任編輯：黃悅晴