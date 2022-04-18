【金宵大廈2】12歲童星熊倬樂演趙頌茹兒子　出道7年擁過百演出經驗豐富

▲ 熊倬樂年紀輕輕已擁有豐富演出經驗。

TVB熱播劇《金宵大廈2》今晚（4月18日）播出的單元「仿客」，其實在未播出前，此單元宣傳海報之前在《金宵大廈2》尚未播出早已曝光，趙頌茹和熊倬樂在陰暗走廊拖住手，而趙頌茹膊頭卻多了一隻鬼手，令一眾金宵迷急不及待觀賞單元。

單元「仿客」講述兩母子相依為命，單親媽媽羅伊麗（趙頌茹飾）母兼父職賺錢養兒。飾演兒子張梓朗的熊倬樂，在《金宵大廈2》之前集數已曾出場與陳山聰、李施嬅「交手」，對答老積又聰明。

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入行7年逾百演出

現年12歲的童星熊倬樂，早2015年拍廣告入行，所以年紀輕輕已擁有豐富幕前經驗，共有過共百多次影視及廣告的演出。當中包括TVB劇集《十月初五的月光》、《青春不要臉》、《使徒行者3》、《香港愛情故事》等，曝光率甚高。

不單止大台，ViuTV劇集亦有份參演，在《男排女將》中飾演Ian（陳卓賢）童年版，拍攝時因要學打排球，打至雙手通紅仍無怨言，年紀小小已表現出演員一份敬業之心。此外，連開電視亦見其蹤影，為節目《細路開電視》任主持。

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看好奪金像獎

去年，熊倬樂在電影《一秒拳王》飾演周國賢的兒子火速走紅，網民激讚其演技，連戲中演其爸爸的周國賢都稱呼熊倬樂為「前輩」。

此外，熊倬樂也有參演電影主題曲的MV《時間的初衷》，以及古巨基、MIRROR成員Jer（柳應廷）、吳業坤、Supper Moment、鄭俊弘的歌曲MV。

他未有因幕前演出影響學業，去年他在社交平台透露中學派位得到理想成績，委派了去第一志願的中學，當時出post笑言：「點慶祝？即刻返屋企打機。早餐食咩？返屋企食電話。」

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