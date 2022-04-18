  • 22°C
香港時間 : 2022418日 (週一) 16:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首選舉】資審會完成審查候選人資格　裁定李家超提名有效　

政治 16:10 2022/04/18

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

李家超今日上午與多個商會會面。（譚以諾攝）

​候選人資格審查委員會今日（18日）在憲報刊登公告，宣布李家超提名為有效，共獲786個有效提名，李家超將會成為特首選舉的唯一候選人。資審會亦同時裁定7名選舉委員會當然委員的登記為有效。

資審會指，特首選舉提名期於4月16日結束時，選舉主任共收到一份提名表格。資審會已完成審查該位候選人的資格，並裁定其提名為有效。選舉事務處表示，特首選舉投票將於5月8日舉行，選舉事務處會在灣仔香港會議展覽中心設立1個主投票站，供選舉委員會委員投票。

另外，選舉事務處共收到7份涉及指明職位的變動而產生的當然委員登記。資審會在審查後，裁定這7份當然委員的登記為有效，涉及的指明職位包括社會福利界的仁愛堂有限公司董事局主席、保良局董事會主席、博愛醫院董事局主席、東華三院董事局主席、仁濟醫院董事局主席；教育界由保良局指明的職位、由東華三院指明的職位。

根據《基本法》附件一，資審會負責審查並確認行政長官候選人和選委會委員候選人（包括選委會的當然委員）的資格。資審會就有關人士是否符合擁護擁護《基本法》和「效忠香港特區」的法定要求和條件作出決定。

自李家超辭去政務司司長職務參選特首後，資審會由財政司司長陳茂波擔任主席，並由3名官守成員（教育局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞及保安局局長鄧炳強）及3名非官守成員（基本法委員會前副主任、前律政司司長梁愛詩、前全國人大常委范徐麗泰及前中文大學校長劉遵義）組成。
 
《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

政治 選舉委員會 特首選舉 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【生命鬥士】林淑敏為抗癌打化療針4度休克　康復受後遺症困擾誓活精彩人生
16:09 2022/04/17
【生命鬥士】林淑敏為抗癌打化療針4度休克　康復受後遺症困擾誓活精彩人生
【絕世好女友】唐詩詠爆曾遇男友出軌　Natalie無奈：做得幾好佢都會有小三
13:51 2022/04/17
【絕世好女友】唐詩詠爆曾遇男友出軌　Natalie無奈：做得幾好佢都會有小三
【娛圈喜訊】39歲梁靖琪誕6磅BB　暖男丈夫感謝太太：為你感到驕傲
今日 10:46
【娛圈喜訊】39歲梁靖琪誕6磅BB　暖男丈夫感謝太太：為你感到驕傲