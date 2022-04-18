【特首選舉】資審會完成審查候選人資格　裁定李家超提名有效　

▲ 李家超今日上午與多個商會會面。（譚以諾攝）

​候選人資格審查委員會今日（18日）在憲報刊登公告，宣布李家超提名為有效，共獲786個有效提名，李家超將會成為特首選舉的唯一候選人。資審會亦同時裁定7名選舉委員會當然委員的登記為有效。

資審會指，特首選舉提名期於4月16日結束時，選舉主任共收到一份提名表格。資審會已完成審查該位候選人的資格，並裁定其提名為有效。選舉事務處表示，特首選舉投票將於5月8日舉行，選舉事務處會在灣仔香港會議展覽中心設立1個主投票站，供選舉委員會委員投票。

另外，選舉事務處共收到7份涉及指明職位的變動而產生的當然委員登記。資審會在審查後，裁定這7份當然委員的登記為有效，涉及的指明職位包括社會福利界的仁愛堂有限公司董事局主席、保良局董事會主席、博愛醫院董事局主席、東華三院董事局主席、仁濟醫院董事局主席；教育界由保良局指明的職位、由東華三院指明的職位。



根據《基本法》附件一，資審會負責審查並確認行政長官候選人和選委會委員候選人（包括選委會的當然委員）的資格。資審會就有關人士是否符合擁護擁護《基本法》和「效忠香港特區」的法定要求和條件作出決定。

自李家超辭去政務司司長職務參選特首後，資審會由財政司司長陳茂波擔任主席，並由3名官守成員（教育局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞及保安局局長鄧炳強）及3名非官守成員（基本法委員會前副主任、前律政司司長梁愛詩、前全國人大常委范徐麗泰及前中文大學校長劉遵義）組成。



《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳