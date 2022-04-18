【死亡個案】再增20名染疫病人離世　今波疫情累計8,946宗死亡個案

▲ （資料圖片）

本港疫情逐漸回落，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（18日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

本港今日共新增613宗確診個案，包括316宗核酸檢測及297宗快速檢測個案；死亡個案方面，公立醫院再多20人死亡，今波疫情累計死亡個案共8,946宗，死亡率為0.75%。

過去24小時有17名染疫病人死亡，涉9男8女，介乎50至97歲，6人來自院舍，其中10人無打針、5人已打一針、1人已打2針、1人已打3針，65歲以上有14位，其中1名較年輕離世病人詳情如下：

男士50歲，有長期病患， 曾酗酒，患有肝硬化、十二指腸潰瘍、骨枯，因而引起併發症

因數據滯後，2月23日至4月19日再多3名男病人離世，年齡介乎71至83歲。

分析今波疫情的死亡個案，96.1%為60歲以上長者，當中71%為80歲以上；疫苗接種情況方面，72.7%死亡個案沒有接種疫苗、15.4%已打1針、11.9%已打兩針為以上；沒有接種疫苗人士病死率為3.01%、已打1針為1%、已打兩針為0.16%，已打3針或以上為0.04%，有接種3劑疫苗與沒有之間有75倍差別。

何婉霞表示，過去一日有408人出院，4人入院篩查發現確診，同房5名病人被列為密切接觸者。現時共8,315人留醫；過去24小時新增1名病人情況危殆、3人情況嚴重，目前有49名危殆病人於深切治療病房留醫。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴