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【特首選舉】唯一候選人李家超：感謝資審會假期開會確認資格　有助更全面展開選舉工程

政治 17:00 2022/04/18

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李家超表示，感謝資審會在假期開會確認其資格。（譚以諾攝）

候選人資格審查委員會今確認李家超提名有效，李家超成為今屆特首選舉唯一候選人。李家超表示，多謝資審會在假期間都舉行會議確認其身份，指有助其更全面開展選舉工程。

李家超見記者時表示，隨著資審會確認身份，自己可以有更加多機會去聽取不同人士意見，去地區訪問，表示會和競選辦同事努力展開競選工程，他感謝提名的選委，又多謝傳媒不辭勞苦採訪。

作為唯一候選人，李家超稱，整個選舉都是根據選舉條例進行，形容自己一直歡迎獲得資格的任何人，向市民以及選委的施政理念，但現在自己的身份獲確認，除了會繼續努力爭取選委支持，李家超稱，更重要是向市民解釋其施政理念，從而令社會有共識，希望大家團結起來提升香港競爭力，在民生等方面達到最好目標。

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記者：林曉君

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