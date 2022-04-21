【靚太廚房】30分鐘電飯煲DIY香滑豆腐　 3種食材黃金比例完美還原木桶風味

▲ 做法及用料簡單，入廚新手可以一試。

天氣炎熱，吃碗凍豆腐花絕對是消暑解渴恩物。今集《靚太廚房》和大家一起用電飯煲實測近期大熱的豆腐花食譜，還原木桶豆腐花味道。只需3種材料，就能安在家中隨時吃到涼透心的冰品。

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港媽改良食譜

港媽小開是位全職媽媽，閒時喜歡在個人網誌SumSum's Baking分享煮食心得。她指，上載這個食譜是因為看到很多豆腐花食譜都是以茶匙去量度，茶匙份量或會有偏差，所以就將食譜轉為以克計算。另外，喜歡吃實身豆腐花的人士可將豆腐花放進雪櫃一天，口感同樣滑溜無比。

材料

▲ 把所有材料放進電飯煲後，靜待30分鐘即可。（湛斯雅攝）

無糖豆漿 1000 毫升 熟石膏粉 5克 粟粉 5克

做法

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1. 將熟石膏粉及粟粉放同一細碗中，加入4至5湯匙豆漿攪拌至無粉粒備用。

2. 用中慢火煮豆漿，中途要攪拌，防止燶底及面頂有薄膜。

3. 煮至側邊有細泡及中間有細泡滾起(不是大滾)，或用食物温度計量約85至90度，然後離火。

4. 將備用的粉漿再次攪匀，倒入電飯煲中。

5. 沖入豆漿，如果有泡泡未消，就盡快用湯匙舀走。

6. 將廚房紙放在內煲面，關上煲蓋。

7. 按保温制，靜待30分鐘完成。

下廚小貼士

▲ 如果有泡泡未消，就盡快用湯匙舀走。（湛斯雅攝）

1) 需要使熟石膏粉，在烘焙店有售。

2) 粉漿和豆漿混合後，切忌攪拌。

3) 建議在超市購買現成豆漿，每個人自己做的豆漿，當中水和豆的比例不同，因此石膏粉的用量也會有所不同。

以上內容獲小開「SumSum's Baking 」授權。

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責任編緝：張懿慧、蕭雅文